El trabajo que más dinero deja en Estados Unidos en 2026

cateterismo-cardiaco

Una razón de este desequilibrio en el mercado es que la atención médica es una necesidad innegociable. Esto no solo impulsa la demanda, sino que también proporciona a estos puestos una mayor seguridad laboral, incluso en tiempos de incertidumbre económica.

Cuál es su trabajo

El técnico de laboratorio de cateterismo es un miembro vital del equipo multidisciplinario, ya que asiste a los médicos en la realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos que involucran los sistemas cardiovascular y vascular periférico.

Este puesto requiere experiencia en técnicas estériles, equipos de imagenología, monitorización hemodinámica y atención al paciente durante todo el proceso quirúrgico.

hospitales doctor

Para poder trabajar en este puesto se necesitan distintas cualificaciones: