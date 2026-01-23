El trabajo que más dinero deja en Estados Unidos en 2026

Empezó el 2026 y los sueldos comienzan a actualizarse según la inflación de cada país. En Estados Unidos existen una gran cantidad de profesiones, pero solo una de ellas es la que mejor paga se encuentra. A continuación, te contaremos cuál es el trabajo mejor pagado y todos los detalles para que puedas ejercer esa profesión, según Indeed.
El mejor salario en Estados Unidos
Uno de los trabajos más solicitados es tecnólogo de laboratorio de cateterismo cardíaco con un salario medio anual estimado de $133.907 dólares. Además, tiene un crecimiento salarial de un 34%.
Según la información publicada en Indeed es uno de los puestos que mayores beneficios laborales tiene. Esto se refleja en la lista de Indeed, donde siete de los 10 empleos más importantes se encuentran en el sector sanitario.
Una razón de este desequilibrio en el mercado es que la atención médica es una necesidad innegociable. Esto no solo impulsa la demanda, sino que también proporciona a estos puestos una mayor seguridad laboral, incluso en tiempos de incertidumbre económica.
Cuál es su trabajo
El técnico de laboratorio de cateterismo es un miembro vital del equipo multidisciplinario, ya que asiste a los médicos en la realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos que involucran los sistemas cardiovascular y vascular periférico.
Este puesto requiere experiencia en técnicas estériles, equipos de imagenología, monitorización hemodinámica y atención al paciente durante todo el proceso quirúrgico.
Para poder trabajar en este puesto se necesitan distintas cualificaciones:
- Credencial de terapeuta respiratorio registrado (RRT) de la Junta Nacional de Atención Respiratoria (NBRC) o RCIS (especialista registrado en enfermedades cardiovasculares invasivas)
- Finalización de un programa acreditado en Tecnología Radiológica, Paramédico, tecnología cardiovascular u otro campo relacionado.
- Certificaciones BLS y ACLS (PALS si hay pacientes pediátricos involucrados).
- Experiencia en laboratorio de cateterismo cardíaco, laboratorio de IR o entorno de procedimiento similar.
- Competencia en técnicas estériles, modalidades de imágenes y respuesta a emergencias.