Dormir bien en un departamento chico: el error que arruina tu descanso

“El cerebro necesita asociar la cama con descanso, no con estrés o productividad”, explican especialistas en medicina del sueño. Cuando el mismo lugar se usa para trabajo y ocio, se rompe lo que se conoce como “control de estímulos”, una técnica clave para conciliar el sueño.

La recomendación es clara: evitar cualquier actividad estresante en la cama. Si no hay otra opción, incluso diferenciar sectores —un lado para leer y otro solo para dormir— puede ayudar a reentrenar al cerebro.

Invertir en una buena cama o sofá cama de calidad también es prioritario. En un departamento chico, menos muebles pero más funcionales suele ser la mejor estrategia.

Cómo transformar tu departamento en una zona ideal para dormir

La luz y el aire juegan un papel central. Ventilar bien el ambiente y reducir olores de cocina es fundamental cuando todo sucede en un mismo espacio. Difusores con aromas suaves como lavanda o manzanilla pueden ayudar a marcar el momento de descanso.

trabajo descanso freepik (2) La luz y el aire juegan un papel central. Ventilar bien el ambiente y reducir olores de cocina es fundamental cuando todo sucede en un mismo espacio. Igual que mantener nuestro espacio de descanso lo más ordenado posible. Crédito: Freepik.

Otro punto crítico son las pantallas. La luz del televisor, la computadora o el celular altera el ritmo circadiano, dificultando conciliar el sueño. Apagarlas —o al menos alejarlas visualmente— es clave.

El ruido también influye. Sonidos de la calle o electrodomésticos pueden contrarrestarse con máquinas de sonido blanco o cortinas blackout, que además bloquean la luz exterior.

El orden completa el combo. Hacer la cama cada mañana y guardar dispositivos durante la noche mejora la percepción del espacio y reduce la ansiedad visual. En un monoambiente, una cama prolija es también un “living” más agradable.

¿Vivís en un departamento chico y te cuesta dormir? Probá separar el trabajo de la cama y notá la diferencia desde la primera noche.