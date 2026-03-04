El video en que prometieron una "lluvia de balas" a un deudor de un préstamo

Embed #LaPlata El drama de una vecina que acudió a un préstamo por IG y se atrasó en los pagos. Le dieron 100.000 pesos y tenía que devolver 160.000. La amenaza es explícita. Una persona le mandó un video con un arma y anunció lluvia de balas. El denunciado ya había sido investigado en… pic.twitter.com/1mcA4AQUdX — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) March 4, 2026

El video con las amenazas

La damnificada, una mujer de barrio humilde que prefirió resguardar su identidad por temor, recurrió desesperada a un anuncio que vio en Instagram. Necesitaba dinero urgente para cubrir gastos médicos de un familiar y no calificaba en el sistema bancario tradicional.

El usurero, que operaba bajo un perfil falso, le ofreció $100.000 en efectivo a cambio de devolver 160.000 en cuotas semanales. La transacción se concretó en minutos: solo bastó una foto de su DNI y una promesa verbal. Lo que parecía una solución rápida con un préstamo en negro se convirtió en una trampa sin salida.

Apenas 2 meses después, la vecina comenzó a atrasarse en los pagos. Fue entonces cuando empezaron los mensajes intimidatorios por WhatsApp. Primero fueron insultos y luego amenazas veladas.

El punto de quiebre fue el pasado fin de semana cuando recibió el video que ahora circula en grupos de vecinos. En las imágenes, grabadas aparentemente en un descampado de la periferia de La Plata, se ve claramente un arma de puño mientras una voz masculina advierte: “Te va a llover plomo si no aparecés con la guita”.

Fuentes judiciales confirmaron que la víctima presentó la denuncia penal por amenazas agravadas y extorsión ante la Fiscalía de La Plata. Las pericias preliminares ya analizan el material audiovisual para identificar al autor material del mensaje.

El denunciado no es un desconocido para la Justicia. Se trata de un sujeto que ya había sido investigado a mediados de 2025 en una causa que estuvo a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. En aquella oportunidad, cayó demorado durante una redada policial junto a otros sospechosos de integrar una banda dedicada a préstamos usurarios y cobros con amenazas.