Un empleado de una estación de servicio murió atropellado y el encargado falleció al enterarse de la tragedia.

De acuerdo a las versiones de los investigadores, un auto lo chocó de frente y el conductor aparentemente habría estado alcoholizado. El fuerte impacto dejó la moto completamente destrozada y al vehículo con importantes daños, y Ludueña murió en el lugar del accidente en pocos segundos.

El hombre, quien era apodado “El Tigre”, era padre de seis hijos y una persona muy apreciada tanto por sus compañeros como por los clientes de la estación de servicio. “Siempre estaba dispuesto a dar una mano, con una sonrisa. Llegaba con buena energía, le gustaba trabajar y se esforzaba por su familia”, afirmó una compañera del local recordándolo con aprecio.

Empleado estación muerte

Previo a que el cuerpo fuera trasladado a un cementerio cordobés, compañeros y trabajadores del comercio le rindieron en las últimas horas un emotivo homenaje. Además de la muerte de Ludueña, los empleados del lugar sufrieron la pérdida de otro compañero, uno de los encargados que atravesaba problemas de salud y estaba internado.

En tanto, el conductor que atropelló a "El Tigre" quien se encuentra aprehendio, podría ser imputado en las próximas por "homicidio culposo", al causar la muerte de otra por imprudencia o negligencia.

En caso de que se compruebe que manejaba su automóvil bajo los efectos del alcohol, la acusación podría agravarse. Mientras, la Justicia continúa con el proceso investigativo para establecer la responsabilidad del conductor del automóvil, de quien no se conoció su identidad.