Un empleado de una estación de servicio murió atropellado y el encargado falleció al enterarse de la tragedia.

En una verdadera tragedia, un empleado de una estación de servicio de 50 años murió al ser atropellado por un automóvil cuando regresaba a su casa, y uno de los encargados del establecimiento que se encontraba internado en un hospital por problemas de salud, falleció al enterarse de lo ocurrido.
El dramático episodio ocurrió durante el fin de semana a solo cuatro cuadras del comercio, en momentos en que Cristian Ludueña, de 50 años, trabajador de una estación de servicio Shell situada en la esquina de avenida Japón y Juan B. Justo, del barrio Guiñazú, en la ciudad de Córdoba, fue embestido por el conductor de un automóvil cuando regresaba a su casa de Villa Los Llanos en moto tras cumplir su jornada laboral.
Pero el grave suceso no terminó ahí, porque al enterarse del fallecimiento de su compañero de trabajo, uno de los encargados del establecimiento que se encontraba internado en un hospital local por problemas de salud, falleció a las pocas horas.
De acuerdo a las versiones de los investigadores, un auto lo chocó de frente y el conductor aparentemente habría estado alcoholizado. El fuerte impacto dejó la moto completamente destrozada y al vehículo con importantes daños, y Ludueña murió en el lugar del accidente en pocos segundos.
El hombre, quien era apodado “El Tigre”, era padre de seis hijos y una persona muy apreciada tanto por sus compañeros como por los clientes de la estación de servicio. “Siempre estaba dispuesto a dar una mano, con una sonrisa. Llegaba con buena energía, le gustaba trabajar y se esforzaba por su familia”, afirmó una compañera del local recordándolo con aprecio.
Previo a que el cuerpo fuera trasladado a un cementerio cordobés, compañeros y trabajadores del comercio le rindieron en las últimas horas un emotivo homenaje. Además de la muerte de Ludueña, los empleados del lugar sufrieron la pérdida de otro compañero, uno de los encargados que atravesaba problemas de salud y estaba internado.
En tanto, el conductor que atropelló a "El Tigre" quien se encuentra aprehendio, podría ser imputado en las próximas por "homicidio culposo", al causar la muerte de otra por imprudencia o negligencia.
En caso de que se compruebe que manejaba su automóvil bajo los efectos del alcohol, la acusación podría agravarse. Mientras, la Justicia continúa con el proceso investigativo para establecer la responsabilidad del conductor del automóvil, de quien no se conoció su identidad.