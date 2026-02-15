Una empleada se negó a un control de alcoholemia, la despidieron y la Justicia ordenó indemnizarla.

El caso se complicó ya que cuatro días más tarde, la empleada fue despedida por la compañía en medio de una reunión disciplinaria. La justificación de la empresa para tomar esta decisión fue que haberse negado a realizarse el test de alcoholemia representaba una falta grave.

Lejos de acceder a una audiencia de conciliación por parte de la compañía, la empleada decidió llevar el caso a la Justicia de Australia y salió favorecida. En ese sentido, la Comisión de Trabajo de ese país declaró al despido como injustificado, ya que la empresa no logró demostrar que negarse a hacerse el test era una conducta grave.

La Justicia declaró el despido injustificado

La Justicia de Australia argumentó que la empresa no había establecido adecuadamente las bases para una prueba obligatoria de alcoholemia, fallando en comunicar claramente el fundamento legal de tal requisito.

Control alcohol empleada La Justicia consideró que la empleada fue despedida injustificadamente y le ordenó a la prensa indemnizarla.

Lejos de acordar una posible reincorporación al puesto de trabajo, que fue descartada por los daños personales en la relación laboral, el Tribunal ordenó a la empresa pagarle a la mujer una significativa indemnización de 63.500 dólares australianos, lo que equivale a 45 mil dólares estadounidenses.

La Justicia consideró improcedente el despido