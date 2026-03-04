En una tranquila zona de Berazategui, Buenos Aires, la aparición inesperada de un puma silvestre alteró la rutina de un exclusivo barrio cerrado. El felino fue captado por las cámaras de seguridad perimetrales mientras deambulaba por los jardines del predio.
Un puma suelto en un barrio privado generó temor entre los vecinos
El puma fue captado por los habitantes del complejo residencial y también por las cámaras de seguridad
El insólito episodio ocurrió en el barrio privado Pueblos del Plata, muy cerca del Parque Pereyra Iraola. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales y grupos de WhatsApp, generaron alarma entre los vecinos, quienes temen por la seguridad de sus familias y mascotas.
El hallazgo del puma ocurrió en las últimas horas del lunes pasado y desde entonces la zona se mantiene en alerta ya que no ha sido atrapado.
Un puma suelto en Buenos Aires
El puma, identificado como un macho juvenil de la especie concolor, parece estar en desplazamiento natural. Especialistas de la Dirección de Flora y Fauna del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense explicaron que el animal probablemente proviene de los montes cercanos a la Reserva de Biosfera Pereyra Iraola, un hábitat histórico para esta especie.
La urbanización progresiva en la zona ribereña ha reducido los corredores silvestres, lo que obliga a ejemplares jóvenes a buscar nuevos territorios. La actitud del puma no se trata de un escape de cautiverio, sino de un comportamiento típico de dispersión en busca de alimento y espacio.
Ante la situación, se activó de inmediato un operativo coordinado entre Defensa Civil municipal de Berazategui, personal de Fauna provincial y Guardia Civil. El despliegue incluye monitoreo permanente con cámaras trampa, jaulas de captura humanizada y rastreo de huellas y materia fecal para localizar al puma.
Las autoridades enfatizaron recomendaciones claras para los residentes y la comunidad en general. Es fundamental no dejar mascotas sueltas en los patios o jardines, ya que podrían atraer al puma o convertirse en presa fácil. Se insta a no tocar ni acercarse al animal bajo ninguna circunstancia, evitar cualquier intento de cazarlo o lastimarlo y mantener las luces encendidas en los espacios exteriores durante la noche para disuadir su paso.