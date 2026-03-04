Un puma suelto en un barrio privado generó temor entre los vecinos

Embed Berazategui



Estupor entre los vecinos de barrios cerrados de Hudson por un vídeo que circula en redes sociales donde advierten del avistamiento de un puma cerca de los barrios linderos al rio. Fuentes del municipio que están realizando inspecciones en la zona. pic.twitter.com/dUDyS2Zu5F — INFORBANO (@Inforbanodiario) March 3, 2026

Un puma suelto en Buenos Aires

El puma, identificado como un macho juvenil de la especie concolor, parece estar en desplazamiento natural. Especialistas de la Dirección de Flora y Fauna del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense explicaron que el animal probablemente proviene de los montes cercanos a la Reserva de Biosfera Pereyra Iraola, un hábitat histórico para esta especie.

La urbanización progresiva en la zona ribereña ha reducido los corredores silvestres, lo que obliga a ejemplares jóvenes a buscar nuevos territorios. La actitud del puma no se trata de un escape de cautiverio, sino de un comportamiento típico de dispersión en busca de alimento y espacio.

Ante la situación, se activó de inmediato un operativo coordinado entre Defensa Civil municipal de Berazategui, personal de Fauna provincial y Guardia Civil. El despliegue incluye monitoreo permanente con cámaras trampa, jaulas de captura humanizada y rastreo de huellas y materia fecal para localizar al puma.

Las autoridades enfatizaron recomendaciones claras para los residentes y la comunidad en general. Es fundamental no dejar mascotas sueltas en los patios o jardines, ya que podrían atraer al puma o convertirse en presa fácil. Se insta a no tocar ni acercarse al animal bajo ninguna circunstancia, evitar cualquier intento de cazarlo o lastimarlo y mantener las luces encendidas en los espacios exteriores durante la noche para disuadir su paso.