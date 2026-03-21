Las condiciones que puso el Gobierno para concesionar los terrenos del autódromo fantasma

Corría 1997 cuando un auto de TC 2000 giró por última vez por la pista del Autódromo General San Martín. Con el paso del tiempo, los cambios tecnológicos en el automovilismo y las nuevas exigencias de seguridad, el trazado perdió interés y se fue deteriorando hasta quedar completamente abandonado. Hoy, la idea es volver a darle vida, de la mano de la inversión privada.
El lugar quedó rodeado de barrios, por lo que volver a escuchar y ver carreras automovilísticas en él se volvió una utopía.
Lo que pretende el Gobierno –entonces- es transformar esas 117 hectáreas en un predio destinado a actividades deportivas, recreativas y de integración social.
Para ello, esta semana se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, necesario para poder proceder con la concesión de parcelas del terreno estatal a instituciones deportivas.
La letra chica de las concesiones del terreno del autódromo fantasma a privados
Según el proyecto, la Provincia conservará la propiedad del inmueble, pero otorgará el uso de parcelas a instituciones deportivas bajo las siguientes condiciones:
- Plazos: las concesiones tendrán una duración mínima de 10 años y un máximo de 30 años.
- Inversión privada: las instituciones beneficiarias deberán realizar las obras de infraestructura, mantenimiento y seguridad a su propio costo.
- Cargos y revocación: el incumplimiento de los planes de inversión o plazos acordados dará lugar a la revocación inmediata de la concesión.
- Beneficio estatal: al finalizar el contrato, todas las mejoras e instalaciones fijas quedarán en propiedad definitiva del Estado Provincial.
Las instituciones deportivas que deseen acceder a las concesiones del predio del ex autódromo deberán presentar un proyecto de inversión y plan de trabajo que tenga como fin principal expandir y promover la actividad deportiva.
Una vez otorgada la concesión, las instituciones asumen las siguientes responsabilidades a su exclusivo cargo:
- Infraestructura: proveer la totalidad de las instalaciones, artefactos e instrumentos necesarios para la práctica deportiva.
- Mantenimiento: mantener el personal necesario para el cuidado, conservación y mejoramiento de las instalaciones, incluyendo prados y jardines del sector cedido.
- Gastos y tributos: solventar todos los gastos que demande la concesión y hacer frente al pago de tasas y gravámenes correspondientes.
Lo que espera el Gobierno con este proyecto es que el nuevo polo deportivo ayude a prevenir adicciones, mejore la calidad de vida de los vecinos, fomente un estilo de vida saludable y optimice los recursos públicos mediante la colaboración con organizaciones intermedias.