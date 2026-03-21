Las condiciones que puso el Gobierno para concesionar los terrenos del autódromo fantasma

autodromo san martin abandonado El predio del Autódromo General San Martín tiene una superficie de 117 hectáreas. El Gobierno busca darlo en concesión. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Para ello, esta semana se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, necesario para poder proceder con la concesión de parcelas del terreno estatal a instituciones deportivas.

La letra chica de las concesiones del terreno del autódromo fantasma a privados

Según el proyecto, la Provincia conservará la propiedad del inmueble, pero otorgará el uso de parcelas a instituciones deportivas bajo las siguientes condiciones:

Plazos: las concesiones tendrán una duración mínima de 10 años y un máximo de 30 años.

Inversión privada: las instituciones beneficiarias deberán realizar las obras de infraestructura, mantenimiento y seguridad a su propio costo.

Cargos y revocación: el incumplimiento de los planes de inversión o plazos acordados dará lugar a la revocación inmediata de la concesión.

Beneficio estatal: al finalizar el contrato, todas las mejoras e instalaciones fijas quedarán en propiedad definitiva del Estado Provincial.

viejo autodromo san martin ciudad El proyecto para la concesión del predio del ex autódromo entró a la comisión de LAC, en la Cámara de Diputados. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Las instituciones deportivas que deseen acceder a las concesiones del predio del ex autódromo deberán presentar un proyecto de inversión y plan de trabajo que tenga como fin principal expandir y promover la actividad deportiva.

Una vez otorgada la concesión, las instituciones asumen las siguientes responsabilidades a su exclusivo cargo:

Infraestructura: proveer la totalidad de las instalaciones, artefactos e instrumentos necesarios para la práctica deportiva.

Mantenimiento: mantener el personal necesario para el cuidado, conservación y mejoramiento de las instalaciones, incluyendo prados y jardines del sector cedido.

Gastos y tributos: solventar todos los gastos que demande la concesión y hacer frente al pago de tasas y gravámenes correspondientes.

autodromo san martin ciudad Dejar atrás el autódromo fantasma para darle vida a un polo deportivo, es lo que pretende el Gobierno de Mendoza. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Lo que espera el Gobierno con este proyecto es que el nuevo polo deportivo ayude a prevenir adicciones, mejore la calidad de vida de los vecinos, fomente un estilo de vida saludable y optimice los recursos públicos mediante la colaboración con organizaciones intermedias.