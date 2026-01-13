5 trucos para conseguir unar piernas suaves y bien depiladas

La mayoría de las mujeres elige lucir unas piernas suaves y bien depiladas. Pero a veces el proceso es un poco odioso, tedioso y hasta doloroso cuando no sabemos depilarnos correcamente.
Es por ello que en la siguiente nota te brindaremos algunos trucos o consejos para que consigas unas piernas suaves y bien depiladas desde la comodidad de tu casa.
¿Cómo depilarse las piernas correctamente y evitar cortes?
Exfóliate antes de rasurarte o depilarte
La exfoliación ayuda no solo a eliminar la piel muerta, sino que también afloja aquellos pelitos encarnados que a veces no vemos y que terminan causando cortes y lastimaduras. Si decides exfoliarte antes, tu piel se sentirá tan suave que la maquinita lo agradecerá y la dejará aún más suave.
Usa crema de afeitar para hombre
Si bien suena raro éste es el mejor tip del mundo al momento de depilarse las piernas. Las cremas de afeitar para hombres suelen ser mucho mejores que las cremas o geles que se comercializan "para mujeres".
Dejar de usar jabón como si fuera crema para afeitar
Muchas mujeres se depilan usando jabón de tocador, pero este producto termina resecando la piel. Además las burbujas que hace el jabón no nos permiten ver si estamos dejando algún área sin rasurar.
Comprar rastrillos o maquinitas de hombre
Este consejo viene de la mano con la crema de afeitar. Curiosamente la mercadotecnia nos ha hecho creer que los rastrillos especiales para mujer son más eficientes para depilarnos, pero esto no es así. Se ha comprobado que un rastrillo de hombre dura mucho más tiempo y es más efectivo que uno de mujer.
Nunca te rasures en seco (ni poquito)
Las peores cortadas en las piernas se dan cuando te quieres depilar sin que tus poros estén abiertos. Si sólo quieres rasurar una parte, lo mejor es primero aplicar por 5 minutos una toalla húmeda y un poco caliente en el área que quieras rasurar. Esto provocará que tu piel no se irrite de manera horrible y mejor aún, evitarás que el rastrillo se lleve tu piel.