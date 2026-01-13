5 trucos para conseguir unar piernas suaves y bien depiladas

Depilación La exfoliación ayuda a dejar la piel más suave.

Usa crema de afeitar para hombre

Si bien suena raro éste es el mejor tip del mundo al momento de depilarse las piernas. Las cremas de afeitar para hombres suelen ser mucho mejores que las cremas o geles que se comercializan "para mujeres".

Dejar de usar jabón como si fuera crema para afeitar

Muchas mujeres se depilan usando jabón de tocador, pero este producto termina resecando la piel. Además las burbujas que hace el jabón no nos permiten ver si estamos dejando algún área sin rasurar.

Comprar rastrillos o maquinitas de hombre

Este consejo viene de la mano con la crema de afeitar. Curiosamente la mercadotecnia nos ha hecho creer que los rastrillos especiales para mujer son más eficientes para depilarnos, pero esto no es así. Se ha comprobado que un rastrillo de hombre dura mucho más tiempo y es más efectivo que uno de mujer.

Depilación piernas La piel nunca debe rasurarse o depilarse en seco.

Nunca te rasures en seco (ni poquito)

Las peores cortadas en las piernas se dan cuando te quieres depilar sin que tus poros estén abiertos. Si sólo quieres rasurar una parte, lo mejor es primero aplicar por 5 minutos una toalla húmeda y un poco caliente en el área que quieras rasurar. Esto provocará que tu piel no se irrite de manera horrible y mejor aún, evitarás que el rastrillo se lleve tu piel.