La primera bebé del año llegó justo a medianoche y se llama Juana Delfina

Mientras eso ocurría, el personal médico del hospital público asistía a Iara Salinas, la joven mamá, con domicilio en el barrio Eva Perón de Las Heras. El papá se llama Nahuel Agustín Alvaro Chupitea.

primera bebé del año 2026 mendoza ¡Bienvenida Juana Delfina! Uno de los posteos que hizo su familia en las redes. Foto: Instagram.

Así llegó la primera bebé del año

"No voy a negar que sentí miedo cuando me enteré de que venías en camino, que tenía miles de incertidumbres al ver como mi cuerpo cambiaba día a día, llena de miedo por no saber como mi vida iba a cambiar y alguien muy pronto iba a depender completamente de mí. Hasta que empecé a sentirte en cada movimiento, como veía que estabas tan aferrada a mí, a escuchar el latido de tu corazón que sin duda alguna es el mejor sonido que pude escuchar en mi vida (...)", escribió la mamá en las redes hace algunos días.