La primera bebé del año llegó justo a medianoche y se llama Juana Delfina

La primera argentinita del año nació en el Hospital Lagomaggiore de Mendoza a las 0. Su mamá hizo un emotivo posteo

La pancita en la que estaba Juana Delfina, la primera mendocina del año, hasta hace poco. 

La primera bebé del año en Argentina nació justo a las 0 de este 1 de enero en el Hospital Lagomaggiore y se llama Juana Delfina. La pequeña llegó con 3,290 kilos y se asomó al mundo cuando los relojes marcaban la medianoche y la gente brindaba en sus casas.

Mientras eso ocurría, el personal médico del hospital público asistía a Iara Salinas, la joven mamá, con domicilio en el barrio Eva Perón de Las Heras. El papá se llama Nahuel Agustín Alvaro Chupitea.

¡Bienvenida Juana Delfina! Uno de los posteos que hizo su familia en las redes.

Así llegó la primera bebé del año

"No voy a negar que sentí miedo cuando me enteré de que venías en camino, que tenía miles de incertidumbres al ver como mi cuerpo cambiaba día a día, llena de miedo por no saber como mi vida iba a cambiar y alguien muy pronto iba a depender completamente de mí. Hasta que empecé a sentirte en cada movimiento, como veía que estabas tan aferrada a mí, a escuchar el latido de tu corazón que sin duda alguna es el mejor sonido que pude escuchar en mi vida (...)", escribió la mamá en las redes hace algunos días.

Iara y Nahuel Agustín, los papás de la primera bebé del año.

Más abajo, la joven añadió: "No voy a prometerte nada, solo sé que vas a ser muy feliz y que voy a estar siempre a tu lado. Lo mejor para vos, siempre ¡Dalo por hecho, mi reina! Sos mi tesoro más preciado. Te amo como nunca antes lo había hecho y amo ser tu mamá".

