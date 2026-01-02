Suprema Maryland: cómo preparar las milanesas de pollo más sabrosas con 3 guarniciones riquísimas

La suprema Maryland es una de las recetas clásicas que ocupan un lugar especial en la cocina argentina. Inspirada en el tradicional Maryland Chicken, esta preparación combina lo mejor de las milanesas de pollo con guarniciones que realzan su sabor. La base es una suprema de pechuga empanada y dorada, crocante por fuera y jugosa por dentro, acompañada por crema de maíz.
Entre las recetas más completas de suprema Maryland, se destacan las que suman papas fritas, morrón asado, huevo frito y, para los más audaces, plátanos fritos que aportan un contraste dulce irresistible. Si bien cada versión puede adaptarse al gusto personal, es una de las preparaciones con pollo más sabrosas y contundentes, ideal para un almuerzo especial o una comida bien casera.
Receta para hacer suprema Maryland
Ingredientes:
Para la milanesa de pollo:
- 4 pechugas de pollo sin piel
- 3 huevos
- 1 cda. de perejil picado
- Harina, c/n
- Pan rallado, c/n
- Sal y pimienta negra, a gusto
Para la crema de maíz:
- 150 g de maíz amarillo en grano (puedes usar el de lata)
- 1 cebolla
- 1/2 taza de leche
- 1/2 taza de caldo de verduras o agua
- 1 cda. de manteca
- 1/2 taza de harina
- 50 cc de crema de leche
- Sal y pimienta negra, a gusto
Para las papas fritas:
- 1 kg de papas
- Sal, a gusto
- Aceite para freír
Para los plátanos fritos:
- 4 bananas
- 2 huevos
- Pan rallado, c/n
- Aceite para freír
Cómo preparar suprema Maryland, la receta paso a paso
Milanesas de pollo:
- Con un cuchillo, abre cada pechuga de pollo al medio, pero sin separar las partes. Cubre con papel film y golpea suavemente para emparejar su espesor (no es necesario que queden bien finitas como las milanesas tradicionales). Salpimienta reserva.
- En un bol o plato hondo, bate los huevos con una cucharada de leche y añade el perejil picado.
- Pasa las pechugas primero por harina, luego por el huevo batido, y finalmente por el pan rallado.
- Fríe en abundante aceite a fuego medio para que estén bien doradas y crujientes.
Crema de maíz:
- En una cacerola, calienta la leche con el caldo (o agua) en una cacerola hasta que rompa el hervor. Reserva.
- En otra cacerola, lleva la manteca a fuego medio y, cuando esté completamente derretida, agrega la harina y deja cocinar alrededor de 5 minutos, removiendo constantemente.
- Ahora, vierte la leche con el caldo y continúa removiendo, hasta lograr una crema espesa y homogénea, sin grumos. Apaga el fuego y reserva.
- Procesa la mitad de los granos de maíz y deja los demás enteros. En una sartén, calienta un poco de aceite de oliva y rehoga la cebolla. Cuando esté transparente, añade los granos de maíz enteros y procesados, la salsa bechamel y la crema de leche. Salpimienta cocina por unos 5 minutos. Apaga el fuego y reserva.
Plátanos fritos:
- Pela los plátanos y bate los huevos en un bol o plato hondo.
- Pasa los plátanos enteros por el huevo batido y, en seguida, por el pan rallado.
- Fríe en abundante aceite caliente, retira y pon los plátanos sobre papel absorbente de cocina para quitar el exceso de aceite.
Papas fritas:
- Pela las papas y córtalas en bastones finos. Lava y seca con un paño limpio.
- Fríelas en abundante aceite caliente y escurre sobre papel absorbente de cocina.
- Por último, sálalas a gusto.
Cómo servir la suprema Maryland
La presentación de la suprema Maryland en Argentina consiste en servir las milanesas en el centro del plato con la crema de maíz a un lado, y ambas rodeadas por las papas fritas y los plátanos fritos.
Además, es muy común agregar encima de la suprema Maryland un huevo frito y un trozo de morrón asado. Elegí la presentación que más te guste y disfrutá de este clásico argentino que tiene una combinación de sabores increíble.