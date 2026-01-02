Suprema Maryland: cómo preparar las milanesas de pollo más sabrosas con 3 guarniciones riquísimas

Para la milanesa de pollo:

4 pechugas de pollo sin piel

3 huevos

1 cda. de perejil picado

Harina, c/n

Pan rallado, c/n

Sal y pimienta negra, a gusto

Para la crema de maíz:

150 g de maíz amarillo en grano (puedes usar el de lata)

1 cebolla

1/2 taza de leche

1/2 taza de caldo de verduras o agua

1 cda. de manteca

1/2 taza de harina

50 cc de crema de leche

Sal y pimienta negra, a gusto

Para las papas fritas:

1 kg de papas

Sal, a gusto

Aceite para freír

Para los plátanos fritos:

4 bananas

2 huevos

Pan rallado, c/n

Aceite para freír

Cómo preparar suprema Maryland, la receta paso a paso

Milanesas de pollo:

Con un cuchillo, abre cada pechuga de pollo al medio, pero sin separar las partes. Cubre con papel film y golpea suavemente para emparejar su espesor (no es necesario que queden bien finitas como las milanesas tradicionales). Salpimienta reserva. En un bol o plato hondo, bate los huevos con una cucharada de leche y añade el perejil picado. Pasa las pechugas primero por harina, luego por el huevo batido, y finalmente por el pan rallado. Fríe en abundante aceite a fuego medio para que estén bien doradas y crujientes.

Crema de maíz:

En una cacerola, calienta la leche con el caldo (o agua) en una cacerola hasta que rompa el hervor. Reserva. En otra cacerola, lleva la manteca a fuego medio y, cuando esté completamente derretida, agrega la harina y deja cocinar alrededor de 5 minutos, removiendo constantemente. Ahora, vierte la leche con el caldo y continúa removiendo, hasta lograr una crema espesa y homogénea, sin grumos. Apaga el fuego y reserva. Procesa la mitad de los granos de maíz y deja los demás enteros. En una sartén, calienta un poco de aceite de oliva y rehoga la cebolla. Cuando esté transparente, añade los granos de maíz enteros y procesados, la salsa bechamel y la crema de leche. Salpimienta cocina por unos 5 minutos. Apaga el fuego y reserva.

Plátanos fritos:

Pela los plátanos y bate los huevos en un bol o plato hondo. Pasa los plátanos enteros por el huevo batido y, en seguida, por el pan rallado. Fríe en abundante aceite caliente, retira y pon los plátanos sobre papel absorbente de cocina para quitar el exceso de aceite.

Papas fritas:

Pela las papas y córtalas en bastones finos. Lava y seca con un paño limpio. Fríelas en abundante aceite caliente y escurre sobre papel absorbente de cocina. Por último, sálalas a gusto.

Cómo servir la suprema Maryland

La presentación de la suprema Maryland en Argentina consiste en servir las milanesas en el centro del plato con la crema de maíz a un lado, y ambas rodeadas por las papas fritas y los plátanos fritos.

Además, es muy común agregar encima de la suprema Maryland un huevo frito y un trozo de morrón asado. Elegí la presentación que más te guste y disfrutá de este clásico argentino que tiene una combinación de sabores increíble.