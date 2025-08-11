Un cura reclamó por los autos chatarras y el drama de familiares víctimas de accidentes

"Este desastre termina en mugre y robos de autopartes en pleno centro de Rivadavia. Las víctimas de los accidentes de tránsito que ven morir en muchos casos a sus familiares, se encuentran con esto en pleno centro de Rivadavia", añadió el cura Alberto Caballero.

El accidente fatal al que hizo referencia el cura

Cansado de ver que cada vez hay más autos secuestrados sobre calle San Isidro, a la vuelta de la parroquia y frente a la Comisaría 13, de Rivadavia, es que el religioso difundió el video.

Además del dolor que representa para las víctimas y familiares de quienes murieron, también por el robo constante de autopartes, ya que los vehículos quedan prácticamente abandonados por largos períodos.

rivadavia El auto en el que murió una mujer al chocar cuando viajaba con sus hijos es uno de los que el cura reclamó que está abandonado en pleno centro de Rivadavia.

El caso puntual al que se refirió el cura fue el de María Virginia Barrios, de 42 años, quien manejaba su auto en el que iba acompañada de sus tres pequeños hijos en la mañana del sábado 19 de julio pasado.

Iba por calle Almirante Brown del distrito Santa María de Oro, de Rivadavia, donde perdió el control de su auto y chocó contra un poste. Como consecuencia Barrios murió en el Hospital Saporiti, mientras que sus hijos resultaron ilesos.