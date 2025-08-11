Inicio Sociedad Cura
Un cura reclamó por los autos chatarras y el drama de familiares víctimas de accidentes

El cura Alberto Caballero mostró en video los autos chocados y abandonados en plena ciudad de Rivadavia. Dijo que familiares de víctimas fatales pasan por allí

Por UNO
El reclamo del cura Alberto Caballero sobre los autos abandonados en Rivadavia.

Un cura de Rivadavia difundió por sus redes un video en el que mostró la cantidad de autos secuestrados que quedaron abandonados en plena ciudad. Indicó que en uno de ellos murió una mujer tras un accidente cuando viajaba con sus hijos y que los chicos pasan por allí a diario.

Se trata de Alberto Caballero, cura de la parroquia San Isidro Labrador, quien hizo un video y lo publicó en sus redes con un reclamo por los autos accidentados y secuestrados que están frente a la Comisaría 13, de Rivadavia, y a la vuelta de la Iglesia.

Cura Rivadavia reclamo viral 2
Un cura de Rivadavia reclamó por la cantidad de autos chatarra abandonados como secuestro de la Policía.

"Esta es la decadencia de la falta de decisiones. Este es un auto en el que murió una mamá que iba con sus tres hijos. Los chicos pasan por acá y ven el auto", expresó en el video mientras mostró un Peugeot 405 destruido tras un accidente ocurrido el 19 de julio pasado en Rivadavia.

"Este desastre termina en mugre y robos de autopartes en pleno centro de Rivadavia. Las víctimas de los accidentes de tránsito que ven morir en muchos casos a sus familiares, se encuentran con esto en pleno centro de Rivadavia", añadió el cura Alberto Caballero.

El accidente fatal al que hizo referencia el cura

Cansado de ver que cada vez hay más autos secuestrados sobre calle San Isidro, a la vuelta de la parroquia y frente a la Comisaría 13, de Rivadavia, es que el religioso difundió el video.

Además del dolor que representa para las víctimas y familiares de quienes murieron, también por el robo constante de autopartes, ya que los vehículos quedan prácticamente abandonados por largos períodos.

rivadavia
El auto en el que murió una mujer al chocar cuando viajaba con sus hijos es uno de los que el cura reclamó que está abandonado en pleno centro de Rivadavia.

El caso puntual al que se refirió el cura fue el de María Virginia Barrios, de 42 años, quien manejaba su auto en el que iba acompañada de sus tres pequeños hijos en la mañana del sábado 19 de julio pasado.

Iba por calle Almirante Brown del distrito Santa María de Oro, de Rivadavia, donde perdió el control de su auto y chocó contra un poste. Como consecuencia Barrios murió en el Hospital Saporiti, mientras que sus hijos resultaron ilesos.

