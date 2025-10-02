Toyota anuncia la actualización de la Hilux: cuándo estará disponible la nueva pickup

Toyota lanza la actualización de la Hilux: una moderna pickup

Aunque Toyota aún no ha confirmado todos los detalles, se espera que la primera versión electrificada de la Toyota Hilux utilice un sistema híbrido ligero de 48 V o incluso una configuración completa, similar a la que ya equipan modelos como el RAV4 o el Camry.

Como se dijo antes, esta estrategia apunta a modernizar la oferta sin perder el ADN que caracteriza a la Toyota Hilux. Los motores turbodiésel 2.4 y 2.8 litros seguirán en la gama. Además, se trabaja en el desarrollo de un nuevo bloque naftero.

El interior también dará un salto de calidad, con una pantalla multimedia flotante y un tablero inspirado en otros modelos. Esperando por más características, lo cierto es que la nueva Toyota Hilux buscará consolidar su liderazgo en el segmento.

toyota hilux, actualizacion Así sería la actualización de la Toyota Hilux.

Lo que se explica no es casualidad. Hasta julio de 2025, se habían vendido 19.686 unidades de la Toyota Hilux en Argentina, consolidándola como la pick-up más vendida del año y un vehículo de fuerte liderazgo en el mercado.

Cuándo estará disponible este modelo

La presentación de la nueva Toyota Hilux será en el Salón del Automóvil de Bangkok, programado entre el 28 de noviembre y el 10 de diciembre de 2025.

Tras la presentación en Tailandia, Australia será uno de los primeros mercados en recibir la renovada Hilux. El lanzamiento está previsto para el primer semestre de 2026 y las entregas comenzarán alrededor de mitad de año. ¿Logrará continuar como uno de los modelos más vendidos?