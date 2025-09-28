Inicio Motores Pickup
Ni Ford ni Chevrolet: la tremenda pickup que quiere destronar a la Toyota Hilux en América Latina

Esta nueva pickup se ubica dentro del segmento de la Toyota Hilux, con el objetivo de competirle directamente en el mercado sudamericano. ¿Te la comprarías?

Luciano Carluccio
Tras el anuncio, solo resta saber si el modelo se comercializará en nuestro país.

La Toyota Hilux es sin duda la pickup modelo dentro de América Latina, y varias son las marcas que alguna vez han querido destronarla. Lejos de ser esta vez Ford o Chevrolet sus competidores, el anuncio de una nueva producción en Brasil ha encendido nuevamente las alarmas.

La marca que apuesta esta vez a dejar atrás a la Toyota Hilux es Chery, que anunció la producción de una pickup mediana en Sudamérica.

Chery anunció la producción de una pickup mediana en América Latina.

La pickup mediana que busca destronar a la Toyota Hilux

La Chery Himla, la pickup del segmento mediano (donde se ubica la Toyota Hilux) que ya está en Sudamérica con su reciente arribo a Uruguay, será producida por Caoa Chery en Brasil a partir de los próximos meses, en un intento de lleno por meterse en el mercado.

La producción de la camioneta se llevará a cabo en la planta que Caoa (empresa que realiza las operaciones de la marca china en el país vecino) posee en Anápolis, estado de Goiás. El cronograma apunta a que la fabricación arranque a fines de 2025 o, como alternativa, a inicios de 2026.

La Himla se presenta como una pickup con las siguientes dimensiones: mide 5,33 metros de largo, 1,92 de ancho, 1,89 de alto y tiene una distancia entre ejes de 3,23 metros.

Por otra parte, la capacidad de carga, de 650 kilos, se ubica en un rango más moderado frente a otras camionetas diésel del mismo tamaño, aunque compensa con un equipamiento muy completo y un diseño llamativo.

Así sería esta lujosa pickup por dentro.

La mecánica de esta pickup posee un motor turbodiésel 2.3 con 161 caballos y 420 Nm de torque, acompañado por una caja manual de seis marchas o una automática de ocho velocidades, mientras que la tracción es 4×2 o 4×4.

La expectación en Argentina

Independientemente de que la pickup ya fue anunciada como modelo fabricado en Brasil, y que se comercializa en Uruguay, habrá que estar atentos para saber si desembarca en Argentina de cara al año que viene.

De cara al futuro, la llegada de la Himla a Brasil no solo significa producción local, sino también la posibilidad de diversificar la gama. De hecho, la plataforma de esta pickup fue pensada para admitir motorizaciones híbridas, enchufables y eléctricas, dejando la puerta abierta a nuevas versiones. ¿Podrá superar a la Toyota Hilux?

