Ni Ford ni Chevrolet: la tremenda pickup que quiere destronar a la Toyota Hilux en América Latina

La pickup mediana que busca destronar a la Toyota Hilux

La Chery Himla, la pickup del segmento mediano (donde se ubica la Toyota Hilux) que ya está en Sudamérica con su reciente arribo a Uruguay, será producida por Caoa Chery en Brasil a partir de los próximos meses, en un intento de lleno por meterse en el mercado.

La producción de la camioneta se llevará a cabo en la planta que Caoa (empresa que realiza las operaciones de la marca china en el país vecino) posee en Anápolis, estado de Goiás. El cronograma apunta a que la fabricación arranque a fines de 2025 o, como alternativa, a inicios de 2026.

La Himla se presenta como una pickup con las siguientes dimensiones: mide 5,33 metros de largo, 1,92 de ancho, 1,89 de alto y tiene una distancia entre ejes de 3,23 metros.

Por otra parte, la capacidad de carga, de 650 kilos, se ubica en un rango más moderado frente a otras camionetas diésel del mismo tamaño, aunque compensa con un equipamiento muy completo y un diseño llamativo.

lanzamiento, pickup Así sería esta lujosa pickup por dentro.

La mecánica de esta pickup posee un motor turbodiésel 2.3 con 161 caballos y 420 Nm de torque, acompañado por una caja manual de seis marchas o una automática de ocho velocidades, mientras que la tracción es 4×2 o 4×4.

La expectación en Argentina

Independientemente de que la pickup ya fue anunciada como modelo fabricado en Brasil, y que se comercializa en Uruguay, habrá que estar atentos para saber si desembarca en Argentina de cara al año que viene.

De cara al futuro, la llegada de la Himla a Brasil no solo significa producción local, sino también la posibilidad de diversificar la gama. De hecho, la plataforma de esta pickup fue pensada para admitir motorizaciones híbridas, enchufables y eléctricas, dejando la puerta abierta a nuevas versiones. ¿Podrá superar a la Toyota Hilux?