El Fiat Super Europa completamente renovado: la versión 2025 del histórico 128

La versión 2025 del Fiat Super Europa, según la inteligencia artificial

Este auto mantiene la forma distintiva de sedán de 3 volúmenes con líneas rectas y un parabrisas ligeramente inclinado, respetando el espíritu del original.

Un elegante listón horizontal de luz diurna (DRL) LED atraviesa el frente, conectando los faros principales, dándole un aspecto moderno y reconocible al histórico Fiat.

Las luces traseras son estilizadas, alargadas y también LED, inspiradas en la forma del modelo histórico pero con una firma lumínica tridimensional.

auto, fiat Así sería el nuevo Fiat Super Europa, según la inteligencia artificial.

El auto incorpora además llantas de aleación de 16 o 17 pulgadas con un diseño que evoca los rines deportivos de la época, pero con acabados bitono modernos.

El logo de Fiat se presenta en un formato grande y minimalista en la parrilla (ahora cerrada o semidescerrada, dependiendo de la motorización).

El interior del Fiat Super Europa 2025 se presenta como un espacio moderno y acogedor, diseñado con una clara orientación al conductor, pero sin descuidar el confort de los pasajeros.

fiat, auto Este sería el interior del Fiat Super Europa 2025.

Destacan las dos grandes pantallas: una para el panel de instrumentos digital detrás del volante, que muestra información clara y personalizable; y una pantalla táctil flotante en el centro del tablero.

La calidad de los materiales es un punto clave, utilizando superficies de tacto suave en el tablero y las puertas, combinadas con detalles en aluminio cepillado o acabados mate para un toque de sofisticación.

Un elemento distintivo que evoca la herencia del Super Europa es el tapizado de los asientos. Si bien el diseño base es contemporáneo y ergonómico, se ofrece una opción de tapicería con patrones geométricos o a cuadros, reminiscentes de los interiores de los años 80.

Las opciones de motorización

El nuevo Fiat Super Europa vendría incluido con dos opciones de motorización, según la inteligencia artificial: