La foto perfecta de tu auto: un experto explica cómo conseguirla

Aunque el túnel de lavado automático es la salida más rápida para quitarle la suciedad, sus cepillos pueden ser muy duros con la pintura y dejar pequeñas marcas. Un experto siempre te dirá que lo mejor es el método tradicional: un balde con agua y jabón, una buena manopla y un poco de esfuerzo. Así te aseguras de que la chapa brille como debe.

Con el auto reluciente, llega el momento de pensar en el encuadre. Para un anuncio de venta, la toma principal casi siempre muestra la trompa y el lateral en una misma imagen. Este ángulo de tres cuartos es un punto de partida genial para que la gente se haga una idea general del vehículo.

Después de esa primera foto, anímate a jugar con las distancias. Acércate para capturar detalles importantes que un comprador querría ver, como el estado de las llantas o algún detalle de la pintura. Esa variedad visual no solo hace que el álbum sea más dinámico, sino que también aporta información valiosa.

Un fondo que distrae puede arruinar por completo la imagen. Lo ideal es una pared lisa o un estacionamiento vacío, que son mis lugares preferidos. Los consejos de los profesionales apuntan a buscar simplicidad para que nada le robe protagonismo al vehículo.

Técnicas de profesional al alcance de tu mano

El fotógrafo Trevor Raab cuenta que usa Google Maps para encontrar buenos lugares antes de salir de casa. Busca reservas naturales o estacionamientos cercanos y luego usa Street View para ver si el sitio funciona. Otro de sus consejos es cambiar la perspectiva: agáchate o busca un punto elevado. Las cosas se ven muy distintas desde un ángulo que no sea el de nuestros ojos.

foto auto Una perspectiva diferente puede mostrar el ángulo más favorecedor de tu auto.

Los reflejos son el gran enemigo de una buena foto de un auto brillante. Mientras que los fotógrafos usan filtros especiales, la solución casera es mucho más simple: muévete o mueve el vehículo. Busca un ángulo donde los reflejos del entorno no ensucien la superficie de la chapa. Es cuestión de probar hasta que encuentres el punto justo.

Otro experto, Matt Marcu, aporta una idea interesante. A veces, dice, hay que dar un paso atrás para capturar la escena completa. "No se trata solo del coche en el encuadre, sino también de todo lo que le rodea", afirma. Incluir parte del paisaje puede darle un contexto y una atmósfera muy atractiva a tu imagen.

La luz lo es todo. El mejor momento del día es la llamada "hora dorada", justo al amanecer o al atardecer, cuando la luz es cálida y suave. Un día nublado también funciona muy bien. Y si te animas a editar la foto, aplicaciones como Lightroom Mobile son gratis y fáciles de usar. Empieza por ajustar un poco el brillo y el contraste, sin exagerar, para darle el toque final a tu auto.

En resumen: los mejores consejos para tu foto