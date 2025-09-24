El Fiat Mobi mantiene su precio de $24.096.000 pesos para septiembre 2025, con un aumento del 0,5% respecto al mes anterior. La marca italiana domina el segmento económico con cuatro modelos entre los diez autos más baratos del país: Mobi, Fiorino, Argo y Cronos.

El contexto económico favorable impulsa la recuperación del mercado automotriz argentino, con proyecciones de ventas de 425.000-500.000 unidades para 2025. Técnicamente, el Fiat Mobi incluye motor Fire 1.0 de 70 CV con dimensiones compactas de 3.596 mm de largo que facilitan el estacionamiento urbano.

Su baúl de 247 litros se expande a 794 litros con asientos rebatidos. El precio incluye aire acondicionado, pantalla touch de 7 pulgadas y elementos de seguridad básicos como airbags y control de estabilidad.

El auto se posiciona como una alternativa práctica para el uso urbano, con características que priorizan la funcionalidad sobre el lujo. La estrategia de Fiat apunta a mantener competitividad en el segmento de entrada del mercado argentino.

Características principales del Mobi Trekking 1.0

trekking El interior del Mobi es más espacioso de que parece por afuera.