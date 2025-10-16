Video indignante y muy polémico: alumno se disfrazó de mujer abusada en su viaje de egresados

A su vez, la otra división de la escuela IPET 267 realizó otro descargo repudiando el video del abuso de una persona violada: “Queremos expresar nuestro más absoluto repudio por las recientes publicaciones de un grupo de compañeros que se encuentra en la localidad de Bariloche, realizando el viaje de estudio. Primeramente, comunicarle a la sociedad que nos sentimos totalmente conmocionados por la violencia de las imágenes conocidas por todos y que no sólo son indignantes en todos los sentidos, sino que el comunicado posterior también deslinda responsabilidad y entendemos que es insuficiente para justificar la violencia”.

video-mujer-abuso-bariloche-violacion El video difundido en las redes provocó un rechazo contundente.

Además, esta división recalcó que “esto no es una ‘cosa de adolescentes’. La mayor parte de nosotros somos mayores de edad. Esto forma parte de una manera de mirar el mundo, de naturalizar las violencias contra nuestros cuerpos, de creer que algunos pocos tienen la licencia de reírse de cualquier cosa. Nos sentimos abrumados, tristes”.

Asimismo, aseguraron que están siendo parte de ataques en redes sociales por el polémico video: “Estamos siendo presos de violentos ataques por las redes y muchos de nosotros no solo no fuimos parte del hecho, sino que no fuimos a Bariloche. La promo 25 no son un grupo de estudiantes irresponsables que dejaron nuevamente a nuestra escuela expuesta a la mirada social que nos condena”.

Video: las imágenes más polémicas