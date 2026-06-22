“París en Mendoza – Edición Burlesque” llegará el próximo jueves 25 de junio a las 21 al Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). Se trata de una propuesta artística inspirada en los clásicos cabarets parisinos de finales del siglo XIX. La tercera entrega del ciclo combinará música en vivo, danza, teatro y ambientación temática en una experiencia pensada para recrear la atmósfera elegante, bohemia y provocadora de la Belle Époque.
"París en Mendoza" presenta su edición "Burlesque 2026" en el Cine Teatro Plaza
Música en vivo, danza cabaret y ambientación inspirada en la Belle Époque se combinan en una experiencia escénica dedicada al espíritu bohemio de la noche parisina.
Participarán Les Fous, Alina Rod y la compañía Le Bisou de Burlesque. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb y boletería del teatro (en este caso de lunes a viernes de 9 a 15). A las 20 habrá una recepción con vino.
Día de la Música en Francia
El evento nació como una forma de celebrar en Mendoza el Día de la Música en Francia, tradicional festividad cultural que cada año convoca celebraciones artísticas y musicales en distintas ciudades del mundo.
En esta nueva edición, “París en Mendoza” apuesta a un formato completamente inmersivo inspirado en el universo burlesque europeo, con una puesta escénica de alto impacto visual, ambientación temática y distintas intervenciones artísticas pensadas para que el público viva una verdadera noche parisina dentro del teatro.
La propuesta busca recrear la atmósfera de los históricos cabarets franceses, fusionando glamour, sensualidad y una fuerte identidad estética.
Desde la organización destacan que esta edición presentará una identidad visual completamente renovada y una marcada impronta escénica: “No buscamos solamente hacer un show. Queremos que el público entre al teatro y sienta que viajó por una noche al París nocturno, elegante y bohemio.”
Con esta edición, "París en Mendoza" busca consolidarse como una de las propuestas culturales y estéticas más originales del calendario mendocino 2026, orientada a un público adulto que disfruta de experiencias vinculadas al arte, la música y el entretenimiento.
Los artistas
Les Fous es una agrupación mendocina nacida en 2014 dedicada a explorar y difundir la riqueza de la música francesa. Su propuesta recorre los sonidos del gipsy jazz y el jazz manouche, evocando el legado de Django Reinhardt y los clásicos cabarets parisinos.
Con un repertorio que atraviesa canciones de Edith Piaf, Charles Trenet y Zaz, junto a guiños a artistas como Ray Charles o Gipsy Kings, la banda construye un puente entre la tradición francesa, el mestizaje mediterráneo y la sensibilidad contemporánea.
Integrada por Paulo Amaya (guitarra), Marcelo Páez (percusión), Bruno Riolobo (bajo) y Mariana Troncoso (voz), Les Fous se ha consolidado como una propuesta única en Mendoza, capaz de transformar cada escenario en un rincón de París.
Alina Rod es cantante y actriz, reconocida en la escena mendocina por encabezar el exitoso tributo “Amy Rod”, dedicado a la obra de Amy Winehouse. Su recorrido artístico atraviesa la música, el teatro y las comedias musicales, desarrollando una impronta influenciada por el soul, el jazz y las sonoridades vintage que dialogan naturalmente con el universo estético de “París en Mendoza – Edición Burlesque”.
Le Bisou de Burlesque es la primera compañía de danza cabaret y burlesque de Mendoza. Nacida en 2018, la agrupación se ha consolidado como una de las principales referentes del género en la provincia, desarrollando una propuesta artística que combina teatro, sensualidad, estética y empoderamiento.
Inspirada en la tradición de la danza cabaret parisina y el universo burlesque, la compañía construye espectáculos donde el cuerpo, la autenticidad y la expresión personal ocupan un lugar central. Su propuesta reivindica la fuerza femenina, la libertad escénica y la aceptación de la identidad propia, transformando el escenario en un espacio de expresión artística y emocional.
A lo largo de su recorrido, Le Bisou de Burlesque estrenó obras como "La Danza Prohibida", "La Receta del Amor", "Bienvenida al Inframundo" y "La Burleza", además de desarrollar actividades de formación y difusión del estilo en Mendoza.