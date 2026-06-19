El trío folclórico Garupá se presenta por primera vez en Mendoza con un homenaje a Ramón Ayala

El trío está integrado por los músicos Joel Tortul en piano, Julián Venegas en guitarra, percusión y voz, y Homero Chiavarino en acordeón, guitarra y voz. A lo largo del espectáculo, el conjunto abordará un repertorio que incluye composiciones emblemáticas del cancionero litoraleño como "El cosechero", "Posadeña linda" y "El mensú", alternando con piezas menos difundidas de la producción poética y musical de Ayala.

Esta presentación en Mendoza se produce tras una serie de hitos recientes en la trayectoria del grupo, que incluyeron su tercera gira por el continente europeo hacia finales de 2025 y su debut formal a comienzos de 2026 en el escenario del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

El proyecto cultural de Garupá cuenta con varios años de desarrollo continuo y se encuentra plasmado en dos producciones de estudio: "Canciones del Mensú", editado en 2022, y el mencionado "El viejo río que va", lanzado en 2025.