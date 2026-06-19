El sábado 20 de junio a las 21, el trío musical Garupá se presentará por primera vez en Mendoza. El concierto tendrá lugar en el Espacio Cristóforo Colombo (Tomba 246, Godoy Cruz). El grupo presentará oficialmente su último trabajo discográfico titulado El viejo río que va.
El trío folclórico Garupá se presenta por primera vez en Mendoza con un homenaje a Ramón Ayala
La agrupación santafesina exhibirá su nuevo material discográfico, "El viejo río que va"
Las entradas ya se encuentran disponibles para y pueden adquirirse en EntradaWeb.
La propuesta artística de la agrupación está centrada en la relectura y difusión de la obra de Ramón Ayala, una de las figuras fundamentales de la música popular argentina y creador del ritmo del gualambao. Este concierto coincidirá además con el mes en que se conmemora el 99° aniversario del nacimiento del compositor misionero, conocido popularmente como "El Mensú".
El trío está integrado por los músicos Joel Tortul en piano, Julián Venegas en guitarra, percusión y voz, y Homero Chiavarino en acordeón, guitarra y voz. A lo largo del espectáculo, el conjunto abordará un repertorio que incluye composiciones emblemáticas del cancionero litoraleño como "El cosechero", "Posadeña linda" y "El mensú", alternando con piezas menos difundidas de la producción poética y musical de Ayala.
Esta presentación en Mendoza se produce tras una serie de hitos recientes en la trayectoria del grupo, que incluyeron su tercera gira por el continente europeo hacia finales de 2025 y su debut formal a comienzos de 2026 en el escenario del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.
El proyecto cultural de Garupá cuenta con varios años de desarrollo continuo y se encuentra plasmado en dos producciones de estudio: "Canciones del Mensú", editado en 2022, y el mencionado "El viejo río que va", lanzado en 2025.