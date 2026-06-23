Stand up de primera: Lucas Laurientese presenta en Mendoza

Ese mismo año, Lauriente grabó su primer especial para Netflix, “Todo lo que sería Lucas Lauriente”. Entre 2019 y 2021 integró el elenco de la obra teatral "Quedate conmigo, Lucas", escrita por Hernán Casciari. En 2023, junto a Luciano Mellera, viajaron a Venezuela dejando como saldo un emotivo show sold out.

En noviembre de 2024 estrenó en YouTube su segundo especial, “Angustias, Vergüenzas & Basura", que superó el medio millón de vistas en sus primeros dos meses y recibió una excelente respuesta del público. Cerró ese año con una función agotada en Niceto Club, en un formato novedoso con público de pie, artistas invitados de primer nivel y música de su propia autoría.

Actualmente forma parte de “Aislados el Podcast", junto a Nicolás de Tracy, Nanutria y Luciano Mellera, proyecto con el que volvió al Estadio Luna Park ante miles de espectadores.

En 2025 realizó un show especial en el Teatro Vorterix, replicando el espíritu del Niceto 2024 con invitados y música propia.

Para 2026 vuelve con un ciclo semanal en Paseo La Plaza, con un clima de intimidad y calidez, Lucas desarrollará sus más recientes rutinas, habiéndo también, espacio para música de su creación. El público será partícipe de una jornada de stand up visceral, intensa e introspectiva.