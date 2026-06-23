El viernes 26 de junio Lucas Lauriente presentará su show de stand up en Mendoza. La cita es en el teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 402, Ciudad) a las 21. Las entradas están a la venta en EntradaWeb.
Stand up de primera: Lucas Laurientese presenta en Mendoza
El humorista llega con su show al teatro Selectro. Con 12 años en el circuito y giras internacionales Lauriente esun referente del stand up argentino
Lauriente, consagrado como uno de los grandes referentes del stand up argentino y con más de 12 años dentro del circuito, continúa captando la atención del público joven y despertando la curiosidad en adultos. A lo largo de su carrera, el humorista presentó sus unipersonales y giras en Países Bajos, Dinamarca, Alemania, España, Uruguay, Chile y Paraguay. En sus inicios participó del “Festival Ciudad Emergente” durante tres ediciones consecutivas y del “Festival Argentino de Stand Up”. En 2016 fue convocado por Comedy Central para formar parte de uno de sus especiales transmitido para toda Latinoamérica.
Lucas Lauriente en Mendoza: espontáneo y creativo
Su espontaneidad, creatividad y manera singular de ver la realidad lo llevaron ese mismo año a protagonizar, junto a Luciano Mellera, el primer show de stand up realizado en el Estadio Luna Park: una función histórica y con localidades agotadas. En 2017 realizaron la primera gira nacional, recorriendo todas las provincias desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, dando un cierre en el Teatro Ópera Orbis de Buenos Aires. En 2018 emprendieron su primera gira europea presentándose en las principales ciudades del continente: Barcelona, Madrid, Berlín, Mallorca y Londres.
Ese mismo año, Lauriente grabó su primer especial para Netflix, “Todo lo que sería Lucas Lauriente”. Entre 2019 y 2021 integró el elenco de la obra teatral "Quedate conmigo, Lucas", escrita por Hernán Casciari. En 2023, junto a Luciano Mellera, viajaron a Venezuela dejando como saldo un emotivo show sold out.
En noviembre de 2024 estrenó en YouTube su segundo especial, “Angustias, Vergüenzas & Basura", que superó el medio millón de vistas en sus primeros dos meses y recibió una excelente respuesta del público. Cerró ese año con una función agotada en Niceto Club, en un formato novedoso con público de pie, artistas invitados de primer nivel y música de su propia autoría.
Actualmente forma parte de “Aislados el Podcast", junto a Nicolás de Tracy, Nanutria y Luciano Mellera, proyecto con el que volvió al Estadio Luna Park ante miles de espectadores.
En 2025 realizó un show especial en el Teatro Vorterix, replicando el espíritu del Niceto 2024 con invitados y música propia.
Para 2026 vuelve con un ciclo semanal en Paseo La Plaza, con un clima de intimidad y calidez, Lucas desarrollará sus más recientes rutinas, habiéndo también, espacio para música de su creación. El público será partícipe de una jornada de stand up visceral, intensa e introspectiva.