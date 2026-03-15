Los mejores looks de la alfombra roja de los premios Oscars 2026: muchos vestidos jugados

También pasó por la alfombra roja de los premios Oscar el actor canadiense Hudson Williams, quien es uno de los protagonistas de la serie éxito del momento "Heated Rivalry".

Alfombra roja Oscars 2026 Alicia Silverstone, la actriz brasilera Alice Carvalho y el canadiense Hudson Williams.

Milo Manheim, quien pronto interpretará a Flyn Ryder en el live action de "Enredados" también desfiló por la alfombra roja de los premios Oscar. Además, la joven actriz Mckenna Grace deslumbró con un vestido rosado. Rose Byrne, una de las nominadas en la categoría de Mejor Actriz por "If I Had Legs I'd Kick You" eligió un vestido negro strapless con flores.

Alfombra roja Oscars Milo Manheim, Mckenna Grace y la nominada Rose Byrne.

La modelo y actriz Barbie Ferreira (conocida por la serie "Euphoria") fue una de las más arriesgadas al momento de elegir su vestido, ya que optó por uno en color azul eléctrico. Mientras tanto, la actriz del momento Chase Infiniti, protagonista de "One Battle After Another" eligió un vestido de Louis Vuitton en color lavanda, el cual acompañó con un maquillaje muy natural.

Otra de las estrellas que apareció por la alfombra roja de los premios Oscars fue la actriz Felicity Jones, quien optó por un vestido con vuelos y tul en color amarillo pastel.

Alfombra roja Oscars (2) La modelo y actriz Barbie Ferreira, Chase Infiniti y Felicity Jones.

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