La alfombra roja del Dolby Theatre ya comienza a recibir a las máximas estrellas del cine mundial para vivir una nueva edición de los premios Oscar. Sin embargo, la red carpet de este año es diferente a las demás, ya que desde la organización decidieron aumentar o reforzar la seguridad del recinto ante alguna posible amenaza debido a lo que está ocurriendo en Medio Oriente.
Los mejores looks de la alfombra roja de los premios Oscars 2026: muchos vestidos jugados
Se trata de una alfombra roja atípica ya que varias celebridades confirmaron no asistirán a la ceremonia de los Premios Oscar de esta noche.
Premios Oscars 2026: los mejores looks de la alfombra roja
Algunos de los primeros actores en llegar a la alfombra roja fueron Mason Thames súper elegante y Anna Cathcart (de la serie de Netflix "Besos, Kitty") luciendo un hermoso vestido plateado. También se hizo presente Arden Cho ("Las Guerreras K-Pop") usando un auténtico Miss Sohee.
Alicia Silverstone, ícono del cine y de la moda de los años 90, optó por un vestido en blanco y negro cuyo escote no la favoreció demasiado. Además, la actriz brasilera Alice Carvalho de la película "El agente secreto" eligió un vestido marrón con una cartera súper llamativa y original que busca replicar un rostro.
También pasó por la alfombra roja de los premios Oscar el actor canadiense Hudson Williams, quien es uno de los protagonistas de la serie éxito del momento "Heated Rivalry".
Milo Manheim, quien pronto interpretará a Flyn Ryder en el live action de "Enredados" también desfiló por la alfombra roja de los premios Oscar. Además, la joven actriz Mckenna Grace deslumbró con un vestido rosado. Rose Byrne, una de las nominadas en la categoría de Mejor Actriz por "If I Had Legs I'd Kick You" eligió un vestido negro strapless con flores.
La modelo y actriz Barbie Ferreira (conocida por la serie "Euphoria") fue una de las más arriesgadas al momento de elegir su vestido, ya que optó por uno en color azul eléctrico. Mientras tanto, la actriz del momento Chase Infiniti, protagonista de "One Battle After Another" eligió un vestido de Louis Vuitton en color lavanda, el cual acompañó con un maquillaje muy natural.
Otra de las estrellas que apareció por la alfombra roja de los premios Oscars fue la actriz Felicity Jones, quien optó por un vestido con vuelos y tul en color amarillo pastel.
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