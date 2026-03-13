La infidelidad está presente a flor de piel actualmente, rara vez es solo sexo, va más allá. Es aburrimiento, es ego, es hambre de validación, es necesidad de intensidad. Cada signo del zodiaco cuando traiciona lo hace por razones distintas.
El ranking de los 4 signos más infieles del zodiaco, según la astrología
Para la astrología, hay ciertos signos que son más propensos a las infidelidades y a la innestabilidad en la pareja. ¿Cuál es el ranking?
La astrología y los signos zodiacales revelan patrones de comportamiento. Y cuando se trata de relaciones, los patrones importan mucho. Así que en esta nota, te contamos cuál es el ranking de los 4 signos más infieles del zodiaco.
El ranking de los 4 signos más infieles del zodiaco, según la astrología
En la astrología, algunos signos del zodiaco suelen tener fama de ser más inquietos o propensos a la infidelidad, generalmente por su personalidad aventurera, necesidad de libertad o curiosidad constante. Aunque esto no define a todas las personas, expertos en astrología coinciden en un ranking frecuente.
Géminis suele encabezar muchas listas. Las personas de este signo son curiosas, sociables y necesitan mucha estimulación mental. Si la relación se vuelve monótona, pueden sentirse tentados a buscar nuevas emociones o conexiones. Cuando Géminis se aburre, no discute: cambia de registro, de estímulo, de piel.
Sagitario por ejemplo, ama la libertad y la aventura. A veces puede sentirse atrapado en relaciones demasiado estructuradas. Su espíritu explorador puede llevarlo a buscar experiencias nuevas, incluso en el amor. Su fidelidad no está enfocada en la forma de la relación, sino en la verdad de lo que está viviendo.
Aries ocupa el tercer puesto de este ranking porque es impulsivo y apasionado. Vive el momento y actúa muchas veces sin pensar demasiado en las consecuencias. Cuando siente emoción o atracción fuerte, puede dejarse llevar.
Cuando una relación se vuelve demasiado segura o previsible, Aries empieza a perder el interés en la relación. Si no hay tensión, riesgo o sensación de victoria, buscará un nuevo terreno donde probar su fuerza.
Por último, acuario. Este signo del zodiaco valora mucho su independencia. Si siente que la relación limita su espacio personal, puede distanciarse emocionalmente y buscar conexiones fuera de la pareja. En realidad, no suele ser infiel de la forma clásica, pero su idea del amor no siempre es la misma que la de los demás.