El ranking de los 4 signos más infieles del zodiaco, según la astrología

zapatos y tacones ¿Alguna vez te has preguntado qué signo es el más infiel del Zodiaco?

Géminis suele encabezar muchas listas. Las personas de este signo son curiosas, sociables y necesitan mucha estimulación mental. Si la relación se vuelve monótona, pueden sentirse tentados a buscar nuevas emociones o conexiones. Cuando Géminis se aburre, no discute: cambia de registro, de estímulo, de piel.

Sagitario por ejemplo, ama la libertad y la aventura. A veces puede sentirse atrapado en relaciones demasiado estructuradas. Su espíritu explorador puede llevarlo a buscar experiencias nuevas, incluso en el amor. Su fidelidad no está enfocada en la forma de la relación, sino en la verdad de lo que está viviendo.

ranking de los signos más infieles Ranking de los cuatro signos más infieles del zodiaco.

Aries ocupa el tercer puesto de este ranking porque es impulsivo y apasionado. Vive el momento y actúa muchas veces sin pensar demasiado en las consecuencias. Cuando siente emoción o atracción fuerte, puede dejarse llevar.

Cuando una relación se vuelve demasiado segura o previsible, Aries empieza a perder el interés en la relación. Si no hay tensión, riesgo o sensación de victoria, buscará un nuevo terreno donde probar su fuerza.

Por último, acuario. Este signo del zodiaco valora mucho su independencia. Si siente que la relación limita su espacio personal, puede distanciarse emocionalmente y buscar conexiones fuera de la pareja. En realidad, no suele ser infiel de la forma clásica, pero su idea del amor no siempre es la misma que la de los demás.