La IA incorporada como un motor de crecimiento

En febrero, Xi visitó E-Town en Beijing, un polo de industrias emergentes y del futuro, donde recorrió un parque nacional de innovación en tecnología de la información, centrando nuevamente su atención en innovaciones científicas y tecnológicas representativas.

Las políticas nacionales de China están reforzando este impulso.

El Informe sobre la Labor del Gobierno de este año prometió establecer mecanismos para impulsar la inversión en industrias del futuro, entre ellas la IA incorporada, la energía del futuro, la tecnología cuántica, las interfaces cerebro-computadora y la tecnología 6G.

Esto marcó un renovado esfuerzo por desarrollar la IA incorporada después de que el concepto fuera elevado por primera vez a prioridad nacional el año pasado. La IA incorporada se refiere a la integración de la inteligencia artificial en sistemas físicos, lo que les permite interactuar con el mundo real. Los robots humanoides representan la forma más avanzada de esta tecnología en la actualidad.

Yao Qizhi, ganador del Premio Turing y miembro de la Academia de Ciencias de China, afirmó: “En los últimos cinco años, China ha logrado avances rápidos en la IA incorporada, especialmente en robots humanoides, alcanzando el nivel internacional más alto e incluso ocupando una posición de liderazgo en algunas áreas”.

Yao agregó que la IA incorporada representa la convergencia de potencia de cálculo, algoritmos, hardware y datos del mundo real. “Para China, no se trata de un solo avance tecnológico, sino de un proyecto sistémico”, dijo.

Zhang Zhaohui, fundador y director ejecutivo de Youibot, la empresa desarrolladora de Lingshu, explicó que, a diferencia de los robots industriales tradicionales que trabajan con tareas programadas, los robots humanoides permiten que un solo sistema de IA controle distintos tipos de cuerpos robóticos, lo que resulta más eficiente.

“Lingshu, por ejemplo, ya se desplegó en fábricas de electrónica y centros logísticos en ciudades como Hefei, Suzhou, en la provincia de Jiangsu, y Chongqing”, dijo, y agregó que uno de estos robots puede trabajar con la eficiencia de entre ocho y 12 trabajadores humanos por turno, operando las 24 horas del día.

Zhang señaló que la empresa también está probando la recolección de té con robots humanoides. Dado que las hojas de té son extremadamente frágiles y crecen en patrones irregulares, los robots deben identificar y recolectarlas con una precisión muy alta.

El Centro de Investigación para el Desarrollo del Consejo de Estado prevé que el mercado nacional de IA incorporada podría alcanzar los 400.000 millones de yuanes (u$s 55.000 millones) para 2030 y superar 1 billón de yuanes para 2035, impulsando la productividad en logística, manufactura y servicios.

Los escenarios de manufactura en China, en particular, otorgan una ventaja a la IA incorporada. Los primeros adoptantes ya reportan resultados tangibles.

En la planta de manufactura inteligente del fabricante de automóviles Nio, la tecnología de IA incorporada se utiliza para navegar sistemas automatizados de almacenamiento, recuperar piezas y ensamblar carrocerías. La empresa indicó que esta tecnología aumentó la eficiencia de producción en más de 30%, redujo los costos laborales en 25% y disminuyó las tasas de defectos en 40%.

Mientras tanto, los robots humanoides Walker S2 de la empresa UBTech se están implementando en fábricas del sur de China. La compañía informó que aseguró pedidos por más de 100 millones de yuanes y planea entregar más de 1.000 unidades en 2026.

Según International Data Corporation, se espera que los envíos globales de robots industriales de IA incorporada superen las 50.000 unidades en 2026, con China representando más de 45% del mercado.

Por CHENG YU.