"Mi hermanita vio todo", el conmovedor relato del hijo de la víctima de un femicidio

Respecto al estado emocional de la pequeña, explicó que se encuentra bajo contención psicológica y el resguardo de familiares directos, a la espera de declarar en Cámara Gesell: “Ahora está un poco más tranquila, está con otras nenas y pudo dormir, pero sigue preguntando por lo que pasó”.

Sin antecedentes de violencia física y la verdad sobre "Pitty La Numeróloga"

Al analizar la relación entre sus padres, el joven reconoció que la convivencia era sumamente compleja y estaba atravesada por discusiones económicas permanentes debido a deudas bancarias que superaban los 44 millones de pesos. Sin embargo, remarcó que jamás presenció agresiones físicas de su padre hacia su madre: “No, nada de nada”, enfatizó.

Sebastián admitió que la pareja debió haber terminado mucho antes y que él mismo se los había planteado:

Separación no concretada: "Es algo que tendría que haber parado hace mucho tiempo. Yo se los había sugerido en su tiempo, que cortaran, porque ya era una relación que no iba ".

"Es algo que tendría que haber parado hace mucho tiempo. Yo se los había sugerido en su tiempo, ". Su mudanza: Reveló que decidió irse de la casa meses atrás pensando que alejarse alivianaría la tensión entre ambos.

Reveló que decidió irse de la casa meses atrás pensando que alejarse alivianaría la tensión entre ambos. El vínculo con Verónica Asad: Aclaró que su madre estaba entusiasmada con abrir un local de velas tras capacitarse con "Pitty La Numeróloga", pero desmintió enfáticamente que le hubieran entregado dinero a la empresaria o que ella fuera la responsable de los problemas financieros de la familia.

La víctima con Pitty, la numeróloga

La carta del femicida y una conmovedora reflexión

Al ser consultado sobre el manuscrito que su padre dejó antes de intentar quitarse la vida —y mientras el agresor permanece internado en grave estado—, el joven expresó una profunda tristeza por el trágico final.

Sorpresivamente, ante la pregunta sobre si existía la posibilidad de perdonar a su padre por haber asesinado a su madre, Sebastián respondió con crudeza: “Sí, lo podría perdonar”.

“Lo que quisiera para los dos es que descansaran y estén tranquilos de tantos problemas que tuvieron, tantas miserias que pasaron, tantas dificultades en la vida que pasaron, sacrificios que hicieron por nosotros tres”, concluyó el joven.