A pocos días del atroz femicidio que conmociona al barrio porteño de Villa Devoto, uno de los tres hijos del matrimonio rompió el silencio. Sebastián (22), el mayor de los hermanos, reconstruyó la pesadilla vivida en la propiedad de la calle Pedro Morán al 5200 y ofreció detalles sobre la intimidad familiar, los problemas financieros de sus padres y el estado de la hija menor de la pareja.
"Mi hermanita vio todo", el conmovedor relato del hijo de la víctima de un femicidio
Sebastián (22), el hijo mayor de Romina María de los Ángeles Calvo, habló tras el femicidio de su madre a manos de su padre, Walter Humberto Verón. Reveló cómo su hermana de 8 años presenció el ataque. Ocurrió en Villa Devoto
"Mi hermanita vio todo": la pesadilla en la casa familiar
El joven relató que se enteró de la tragedia a primera hora de la mañana tras recibir el llamado de su hermano de 21 años, quien descansaba en la vivienda al momento del ataque. Durante esa comunicación telefónica, Sebastián logró escuchar el testimonio directo de la menor de la familia.
“Mi hermanita vio todo”, contó Sebastián en declaraciones televisivas, confirmando que la niña de 8 años escuchó los gritos y presenció la agresión.
Respecto al estado emocional de la pequeña, explicó que se encuentra bajo contención psicológica y el resguardo de familiares directos, a la espera de declarar en Cámara Gesell: “Ahora está un poco más tranquila, está con otras nenas y pudo dormir, pero sigue preguntando por lo que pasó”.
Sin antecedentes de violencia física y la verdad sobre "Pitty La Numeróloga"
Al analizar la relación entre sus padres, el joven reconoció que la convivencia era sumamente compleja y estaba atravesada por discusiones económicas permanentes debido a deudas bancarias que superaban los 44 millones de pesos. Sin embargo, remarcó que jamás presenció agresiones físicas de su padre hacia su madre: “No, nada de nada”, enfatizó.
Sebastián admitió que la pareja debió haber terminado mucho antes y que él mismo se los había planteado:
- Separación no concretada: "Es algo que tendría que haber parado hace mucho tiempo. Yo se los había sugerido en su tiempo, que cortaran, porque ya era una relación que no iba".
- Su mudanza: Reveló que decidió irse de la casa meses atrás pensando que alejarse alivianaría la tensión entre ambos.
- El vínculo con Verónica Asad: Aclaró que su madre estaba entusiasmada con abrir un local de velas tras capacitarse con "Pitty La Numeróloga", pero desmintió enfáticamente que le hubieran entregado dinero a la empresaria o que ella fuera la responsable de los problemas financieros de la familia.
La carta del femicida y una conmovedora reflexión
Al ser consultado sobre el manuscrito que su padre dejó antes de intentar quitarse la vida —y mientras el agresor permanece internado en grave estado—, el joven expresó una profunda tristeza por el trágico final.
Sorpresivamente, ante la pregunta sobre si existía la posibilidad de perdonar a su padre por haber asesinado a su madre, Sebastián respondió con crudeza: “Sí, lo podría perdonar”.
“Lo que quisiera para los dos es que descansaran y estén tranquilos de tantos problemas que tuvieron, tantas miserias que pasaron, tantas dificultades en la vida que pasaron, sacrificios que hicieron por nosotros tres”, concluyó el joven.
En pocas palabras
- Femicidio en Villa Devoto: El hijo de la víctima relató la brutalidad del crimen y la presencia de su hermana menor.
- Testimonio conmovedor: El joven afirmó que su hermana de 8 años presenció el ataque y detalló su estado emocional.
- Relación y deudas: El hijo mayor reconoció discusiones económicas entre sus padres, pero negó antecedentes de violencia física.