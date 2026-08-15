¿Qué hace que un padre de familia cometa un femicidio? la carta completa que explica un brutal crimen

El salvaje ataque fue advertido por la hija menor del matrimonio, de tan solo 8 años, quien escuchó los gritos y corrió a despertar a su hermano de 21 años para pedir ayuda. Al notar que su hijo se había despertado, el femicida escapó de la propiedad. Minutos más tarde, la Policía lo localizó a 200 metros del lugar gravemente herido, con cortes en el cuello, abdomen y fémur tras su intento de suicidio.

"No la aguanto más": la carta del femicida y el dolor de su hijo

Oculta entre las ropas de Verón, los investigadores hallaron una nota manuscrita donde volcó un profundo resentimiento hacia la víctima: "Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando con esta Romina que no la aguanto más", dejó asentado. En el texto, sumó reproches por deudas financieras, acusó al entorno de la mujer y se despidió con un "los amo, quiéranse".

Tras la tragedia, Sebastián (22), el hijo mayor de la pareja, habló públicamente y aportó conmovedores detalles sobre la intimidad familiar y explicó que su hermanita vio todo lo que ocurrió y que ahora está con contención psicológica.

Asimismo, explicó que entre sus padres solían haber discusiones por plata, pero nunca presenció que existiesen agresiones físicas y alegó que cree que podría perdonar al padre: "Lo que quisiera para los dos es que descansaran y estén tranquilos de tantas dificultades que pasaron".

La carta completa del femicida

"Hoy domingo. Quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando con Romina que no la aguanto más. Porque me re cagó siempre con todo. Trabajé tanto por ella y mis hijos y ahora como tiene esos contactos nuevos, como ser esa Pity, le cambió toda su personalidad. Y me quiere fuera de la casa.

La gente no sabe lo que yo trabajé por todos. Se hizo el catering y se mantuvo todo plata. Plata Yoni me ayudó y después lo vendimos y no vi un peso. La puso toda y más acá en Devoto y luego se vendió Tablada y tampoco vi ni usé un dólar. Se está pagando un poco las deudas que ella las generó y un poco alquiló un local. Todo la puse yo con la venta de Tablada y ahora quiere vivir la vida sin mí. Hija de puta.

Me re cagó, la puta madre. Vamos a ver si esa gente nueva se va a calentar y va a ser una con vos. Sese.

Lo siento, los amo. Papá.

Hasta siempre.

Hice todo por tener una familia y no se pudo. Los amo mucho", concluye la carta.