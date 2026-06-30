Indonesia construyen 43 barcos con 45.000 botellas de plásticos y evita que terminen en el drenaje

Cada barco utiliza más de 1.000 botellas plásticas de agua mineral recolectadas directamente de los ríos. Esto significa que, solo en la edición más grande del evento, con 43 botes, se evitaron que más de 45.000 botellas terminaran en los sistemas de drenaje de la ciudad.
Botes hechos con plástico reciclado buscan frenar la contaminación en Indonesia
Los barcos fueron fabricadas por las llamadas “Tropas Naranjas” (Orange Troops), nombre con el que se conoce a los trabajadores de la Agencia Ambiental de Yakarta y de las agencias locales de gestión del agua. Ellos mismos recolectan diariamente miles de botellas plásticas en ríos, canales y calles durante sus jornadas de limpieza.
Posteriormente, el material es moldeado y reutilizado para dar forma a estructuras con diseños de animales marinos, figuras tradicionales y vehículos terrestres. Para la construcción se emplean botellas PET vacías, selladas herméticamente y unidas en bloques compactos que funcionan como flotadores principales de las embarcaciones.
Del plástico al río: el festival que lucha contra la contaminación
Indonesia es el segundo mayor contaminante de plástico marino del mundo, después de China, con más de 3.2 millones de toneladas de residuos plásticos mal gestionados al año. Este festival busca precisamente visibilizar el problema y demostrar que los desechos pueden transformarse en recursos útiles y creativos, en lugar de terminar contaminando los océanos.
Uno de los ejemplos más llamativos es el llamado “Monstruo Kraken”, una de las atracciones más populares del distrito de Menteng. Su base fue construida con 500 botellas de plásticos grandes, mientras que su superficie fue decorada con casi 700 tapas de colores que simulan las ventosas y la textura de los tentáculos.