Demi Moore es una revolución con la serie más exitosa de Estados Unidos

Paramount Plus: de qué trata la serie Landman

Esta serie sumerge a los lectores en el mundo implacable de la industria del petróleo y gas en el oeste americano. Cada libro sigue las intrigas y peligros enfrentados por un equipo de geólogos y trabajadores de la industria, liderados por el intrépido protagonista, Joe Pickett.

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Desde el descubrimiento de yacimientos de petróleo ocultos hasta la lucha contra la codicia y la corrupción, estas historias tejen una red de suspenso y acción que mantiene a los lectores al borde de sus asientos mientras exploran los oscuros secretos que acechan bajo la superficie de la tierra.

En un mundo donde la ambición y el peligro se entrelazan, la serie presenta una trama apasionante que destapa los conflictos de intereses y la lucha por el poder en la industria del petróleo.

A través de giros inesperados y personajes complejos, cada libro ofrece una exploración fascinante de la moralidad y las consecuencias de la codicia desenfrenada, mientras Joe Pickett se enfrenta a enemigos tanto dentro como fuera de la ley en su búsqueda de justicia y verdad.

Paramount Plus: reparto de la serie Landman

Ali Larter

Michelle Randolph

Jacob Lofland

Kayla Wallace

James Jordan

Mark Collie

Paulina Chavez

Demi Moore

Jon Hamm

Andy García

Tráiler de la serie Landman