Demi Moore es una de las grandes protagonistas de esta serie que fue vista por más de 35 millones de reproducciones globales en su episodio debut, se trata de Landman y Paramount Plus la tiene en su catálogo.
Demi Moore es una revolución con la serie más exitosa de Estados Unidos
Demi Moore es una de las grandes protagonistas de esta serie que fue vista por más de 35 millones de reproducciones globales en su episodio debut
La exitosa serie creada por Taylor Sheridan y protagonizada por Billy Bob Thornton, Demi Moore, Andy Garcia y Sam Elliott vuelve a la pantalla con más drama, petróleo y poder.
La serie Landman está ambientada en las proverbiales ciudades en auge del oeste de Texas, se trata de un drama sobre la búsqueda de la fortuna en el mundo de las plataformas petrolíferas basada en el podcast Boomtown, una historia de clases, con matones y multimillonarios salvajes que impulsan un boom tan grande que está cambiando nuestro clima, nuestra economía y nuestra geopolítica.
Paramount Plus: de qué trata la serie Landman
Esta serie sumerge a los lectores en el mundo implacable de la industria del petróleo y gas en el oeste americano. Cada libro sigue las intrigas y peligros enfrentados por un equipo de geólogos y trabajadores de la industria, liderados por el intrépido protagonista, Joe Pickett.
Desde el descubrimiento de yacimientos de petróleo ocultos hasta la lucha contra la codicia y la corrupción, estas historias tejen una red de suspenso y acción que mantiene a los lectores al borde de sus asientos mientras exploran los oscuros secretos que acechan bajo la superficie de la tierra.
En un mundo donde la ambición y el peligro se entrelazan, la serie presenta una trama apasionante que destapa los conflictos de intereses y la lucha por el poder en la industria del petróleo.
A través de giros inesperados y personajes complejos, cada libro ofrece una exploración fascinante de la moralidad y las consecuencias de la codicia desenfrenada, mientras Joe Pickett se enfrenta a enemigos tanto dentro como fuera de la ley en su búsqueda de justicia y verdad.
Paramount Plus: reparto de la serie Landman
- Ali Larter
- Michelle Randolph
- Jacob Lofland
- Kayla Wallace
- James Jordan
- Mark Collie
- Paulina Chavez
- Demi Moore
- Jon Hamm
- Andy García