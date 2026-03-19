La serie de Estados Unidos estrenada el 2026 y que continúa el legado de Yellowstone

Paramount Plus: de qué trata la serie Marshals: Una historia de Yellowstone

Kacey regresa a Montana como parte de una unidad de élite de alguaciles de EE. UU., decidido a imponer justicia en un territorio salvaje, combinando su entrenamiento militar con su profundo sentido del deber y legado familiar.

marshals

La trama de la serie sigue a Kayce Dutton que, tras dejar atrás el rancho familiar, se unirá a una unidad de élite de los US Marshals. En ella combinará sus habilidades de cowboy con las de Navy SEAL para impartir justicia en Montana.

Tanto él como sus compañeros de equipo, deben encontrar el equilibrio entre el alto precio psicológico que conlleva servir como última línea de defensa en la guerra que la zona libra contra la violencia y su deber con sus familias, que en el caso de Kayce incluye a su hijo Tate y sus confidentes de la reserva Thomas Rainwater y Mo.

Paramunt Plus: reparto de la serie Marshals: Una historia de Yellowstone

Luke Grimes

Logan Marshall-Green

Arielle Kebbel

Ash Santos

Tatanka Means

Gil Birmingham

Mo Brings Plenty

Tráiler de la serie Marshals: Una historia de Yellowstone