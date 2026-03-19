Esta es la serie de Estados Unidos estrenada en 2026 y que continúa con el exitoso legado de la mítica Yellowstone. La leyenda continúa en el lejano oeste, se trata de Marshals: Una historia de Yellowstone, y Paramount Plus la tiene en su catálogo de series.
La serie de Estados Unidos estrenada el 2026 y que continúa el legado de Yellowstone
Esta es la serie de Estados Unidos estrenada en 2026 y que continúa con el exitoso legado de la mítica Yellowstone. La leyenda continúa en el lejano oeste
Marshals: Una historia de Yellowstone tiene 13 episodios. Tras dejar atrás el rancho Yellowstone, Kayce Dutton se une a una unidad de élite de los US Marshals, donde combina sus habilidades de cowboy con las de Navy SEAL para impartir justicia en Montana.
Él y sus compañeros de equipo –Pete Calvin, Belle Skinner, Andrea Cruz y Miles Kittle– deben encontrar el equilibrio entre el alto precio psicológico que conlleva servir como última línea de defensa en la guerra que la zona libra contra la violencia y su deber con sus familias, que en el caso de Kayce incluye a su hijo Tate y sus confidentes de la reserva Thomas Rainwater y Mo.
Paramount Plus: de qué trata la serie Marshals: Una historia de Yellowstone
Kacey regresa a Montana como parte de una unidad de élite de alguaciles de EE. UU., decidido a imponer justicia en un territorio salvaje, combinando su entrenamiento militar con su profundo sentido del deber y legado familiar.
La trama de la serie sigue a Kayce Dutton que, tras dejar atrás el rancho familiar, se unirá a una unidad de élite de los US Marshals. En ella combinará sus habilidades de cowboy con las de Navy SEAL para impartir justicia en Montana.
Tanto él como sus compañeros de equipo, deben encontrar el equilibrio entre el alto precio psicológico que conlleva servir como última línea de defensa en la guerra que la zona libra contra la violencia y su deber con sus familias, que en el caso de Kayce incluye a su hijo Tate y sus confidentes de la reserva Thomas Rainwater y Mo.
Paramunt Plus: reparto de la serie Marshals: Una historia de Yellowstone
- Luke Grimes
- Logan Marshall-Green
- Arielle Kebbel
- Ash Santos
- Tatanka Means
- Gil Birmingham
- Mo Brings Plenty