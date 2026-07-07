Así está el historial entre la Selección argentina y Egipto

Este martes desde las 13, la Selección argentina tendrá su próximo desafío en la Copa del Mundo 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Egipto por los octavos de final del certamen.
La Selección argentina se medirá ante Egipto por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. En esta nota, el repaso del historial entre ambas Selecciones
Este martes desde las 13, la Selección argentina tendrá su próximo desafío en la Copa del Mundo 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Egipto por los octavos de final del certamen.
El historial entre ambas selecciones atraviesa categorías juveniles y la Mayor. ¿Cómo le fue a la Selección argentina cada vez que enfrentó al elenco africano?
El primer enfrentamiento entre la Selección argentina y Egipto se remonta a casi 100 años atrás. Fue en el contexto de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, y ambos combinados se vieron las caras en semifinal. La Albiceleste goleó por 7 a 0 a los faraones en aquella ocasión con goles de Roberto Cherro, Manuel Nolo Ferreira (x2) y de Domingo Tarascone (x3).
Un 26 de marzo de 2008, la Selección argentina y Egipto volverían a cruzarse, ocho décadas después. Fue en el marco de un amistoso internacional en El Cairo, donde la Albiceleste se impuso de la mano de Alfio Basile por 2 a 0 con los goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso. Lionel Messi no fue parte de aquel compromiso debido a un desgarro previo que le impidió ser convocado.
Entre Selecciones mayores, el enfrentamiento de este martes por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 será el tercero. Sin embargo, en categorías juveniles el historial se amplía un poco más entre la Argentina y Egipto.
En juveniles fueron cinco los enfrentamientos:
En total en todas las categorías, la Selección argentina y Egipto se enfrentaron en siete ocasiones: fueron siete los triunfos de la Albiceleste, con 22 goles convertidos y solo 3 recibidos.