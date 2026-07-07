Así está el historial entre la Selección argentina y Egipto

Argentina- Egipto en un amistoso internacional en 2008.

Un 26 de marzo de 2008, la Selección argentina y Egipto volverían a cruzarse, ocho décadas después. Fue en el marco de un amistoso internacional en El Cairo, donde la Albiceleste se impuso de la mano de Alfio Basile por 2 a 0 con los goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso. Lionel Messi no fue parte de aquel compromiso debido a un desgarro previo que le impidió ser convocado.

Entre Selecciones mayores, el enfrentamiento de este martes por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 será el tercero. Sin embargo, en categorías juveniles el historial se amplía un poco más entre la Argentina y Egipto.

Messi en las juveniles en 2005 enfrentando a Egipto con la Seleccióna argentina Sub 20.

Enfrentamientos en juveniles

En juveniles fueron cinco los enfrentamientos:

Mundial Sub 20 de 2001, evento organizado en nuestro país, donde la Selección argentina dirigida por Néstor Pékerman goleó a Egipto por 7 a 1 en la fase de grupos

dirigida por Néstor Pékerman goleó a por 7 a 1 en la fase de grupos Mundial Sub 20 de 2003, celebrado en los Emiratos Árabes Unidos, el elenco nacional eliminó a a su par africano en los octavos de final al ganarles 2 a 1

Mundial Sub 20 de 2005, con Messi como figura, ambos combinados se enfrentaron nuevamente por la fase de grupos y fue victora 2 a 0 para la Selección argentina

Mundial Sub 20 de 2011 la Selección argentina y Egipto se encontraron en octavos de final y la Albiceleste venció por 2 a 1 con dos goles de penal

y se encontraron en octavos de final y la Albiceleste venció por 2 a 1 con dos goles de penal Juegos Olímpicos de Tokio 2020/2021 donde la Argentina se impuso por 1 a 0 en la fase de grupos

En total en todas las categorías, la Selección argentina y Egipto se enfrentaron en siete ocasiones: fueron siete los triunfos de la Albiceleste, con 22 goles convertidos y solo 3 recibidos.