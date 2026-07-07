Colombia y Suiza definirán el último clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026

En la primera ronda terminaron como líderes en el Grupo K producto de los triunfos sobre Uzbekistán y la República Democrática del Congo, además del empate sin goles frente a Portugal. Ya en los 16avos de final, dominaron de principio a fin a Ghana para imponerse por 1-0 gracias al gol de Jhon Arias.

En caso de conseguir la victoria, avanzarán por segunda vez a su historia a cuartos de final de un Mundial. Su única antecedente en dicha instancia data de Brasil 2014, cuando cayeron justamente frente a los locales por 2-1.

Suiza quiere meterse en cuartos de final después de 72 años

Del otro lado estará Suiza, una selección que fue de menor a mayor en este Mundial y que se presenta como una amenaza para los “Cafeteros”.

En su debut, los suizos tuvieron una muy pobre actuación e igualaron 1-1 con Qatar. Sin embargo, en su siguiente presentación golearon 4-1 a Bosnia y Herzegovina, mientras que en el cierre de la fase de grupos dieron una muestra de carácter al imponerse 2-1 sobre Canadá, uno de los países organizadores. Además, en los 16avos de final no tuvieron problemas para ganarle 2-0 a Argelia.

De esta manera, los dirigidos por Murat Yakin buscarán un triunfo sobre los colombianos que les permita meterse en los cuartos de final de un Mundial por primera vez en 72 años.

El ganador de este cruce podría ser el rival de la Selección argentina en cuartos de final, en caso de que la “Albiceleste” derrote este martes a Egipto.