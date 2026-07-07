Un primer tiempo con dos polémicas mundiales: falta fina para el gol de Egipto y penal para Argentina

El egipcio saltó más alto que todos y abrió el marcador para el equipo africano.

Luego de esa jugada la pelota terminó en el corner y de ahí inició la jugada que paralizó a toda la Argentina: Salah se la pasó corta para Ashour, que le amagó en tres oportunidades De Paul y cuando Julián Alvarez quiso colaborar en la defensa se la pasó para atrás a Lasheen quien lanzó un centro preciso.

Ibrahim le ganó en los aires a Lisandro Martínez y Emiliano Martínez no salió a cortar, por lo que la pelota terminó en el fondo de la red.

Lionel Messi no logró convertir el penal.

Penal para la Selección argentina e indignación internacional

Nicolás Tagliafico se convirtió en una de las figuras del primer tiempo para la Selección argentina y este rendimiento lo reforzó con una jugada que finalizó con penal para combinado nacional.

Lionel Messi se la pasó a Enzo Fernández, quien asistió al lateral izquierdo y lo tocaron en el área. El colegiado sancionó penal causando una gran indignación internacional, quienes opinaron que no había sido falta.

Finalmente el astro argentino no pateó bien y Mostafa Shobeir Oufa contuvo el disparo desde los 12 pasos en un partido que promete estar plagado de polémicas.