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Cargado de controversias

Un primer tiempo con dos polémicas mundiales: falta fina para el gol de Egipto y penal para Argentina

Los primeros minutos de los octavos de final de la Copa del Mundo entre Argentina y Egipto arrojó dos jugadas por demás polémicas

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El Mundial alberga un partido de alto calibre.

El Mundial alberga un partido de alto calibre.

La previa del trascendental duelo entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial estuvo marcada por la polémica. La FIFA designó a una terna arbitral francesa y, para colmo, las controversias continuaron apenas comenzó el partido.

Los colegiados elegidos fueron François Letexier como principal mientras que Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni se desempeñarán en el rol de jueces asistentes, conformando una terna netamente francesa.

La FIFA eligi&oacute; una terna francesa.

La FIFA eligió una terna francesa.

El árbitro sancionó una falta que terminó en el gol de Egipto

Todo comenzó cuando el árbitro francés le sancionó una falta en la mitad de la cancha a Rodrigo De Paul cuando la pelota había quedado en los pies de Lionel Messi, quien se preparaba para encarar una contra.

El egipcio salt&oacute; m&aacute;s alto que todos y abri&oacute; el marcador para el equipo africano.

El egipcio saltó más alto que todos y abrió el marcador para el equipo africano.

Luego de esa jugada la pelota terminó en el corner y de ahí inició la jugada que paralizó a toda la Argentina: Salah se la pasó corta para Ashour, que le amagó en tres oportunidades De Paul y cuando Julián Alvarez quiso colaborar en la defensa se la pasó para atrás a Lasheen quien lanzó un centro preciso.

Ibrahim le ganó en los aires a Lisandro Martínez y Emiliano Martínez no salió a cortar, por lo que la pelota terminó en el fondo de la red.

Lionel Messi no logr&oacute; convertir el penal.

Lionel Messi no logró convertir el penal.

Penal para la Selección argentina e indignación internacional

Nicolás Tagliafico se convirtió en una de las figuras del primer tiempo para la Selección argentina y este rendimiento lo reforzó con una jugada que finalizó con penal para combinado nacional.

Lionel Messi se la pasó a Enzo Fernández, quien asistió al lateral izquierdo y lo tocaron en el área. El colegiado sancionó penal causando una gran indignación internacional, quienes opinaron que no había sido falta.

Finalmente el astro argentino no pateó bien y Mostafa Shobeir Oufa contuvo el disparo desde los 12 pasos en un partido que promete estar plagado de polémicas.

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