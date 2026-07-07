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Mundial 2026

Enzo, Cuti Romero y Messi, los goleadores de la Selección argentina en el agónico triunfo ante Egipto

La Selección argentina logró un agónico triunfo ante Egipto y se metió entre los ocho mejores del Mundial 2026. Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, los goleadores

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Enzo Fernández puso el 3-2 para el agónico triunfo de la Selección argentina.

Enzo Fernández puso el 3-2 para el agónico triunfo de la Selección argentina.

La Selección argentina afronta una difícil parada ante Egipto en Atlanta. Luego de ir 0-2 en el marcador (y que a los africanos le anularan un gol a instancias del VAR), la Albiceleste logró igualar las acciones en un puñado de minutos. Cristian Romero y Lionel Messi, en cuatro minutos, le dieron vida al equipo.

En el tercer minuto de adición, tras un centro perfecto de Lautaro Martínez, Enzo Fernández puso el 3-2 que depositó al equipo comandado por Lionel Scaloni entre los ocho mejores de la Copa del Mundo.

Cristian Romero le dio vida a la Selección argentina

El reloj marcaba 79 minutos cuando Lionel Messi agarró la pelote en el vértice del área grande de Egipto. El mejor jugador del mundo enganchó hacia el medio y tiró el centro al corazón del área.

Entre los centrales africanos apareció la cabeza de Cristian Romero. El zaguero del Tottenham puso el parietal izquierdo para hacer inútil la estirada de Mostafa Shobeir Oufa, la gran figura del encuentro.

De esta manera la Selección argentina cambió el chip y fue con todo en búsqueda del empate. Algo que minutos atrás parecía impensado por la diferencia en el marcador y por el semblante de los campeones del mundo.

Lionel Messi: golazo récord y vida para la Albiceleste

Lionel Messi fue el encargado de darle vida a la Selección argentina. El capitán desperdició un penal a la media hora de juego y desde allí se le hizo cuesta arriba el encuentro. Hasta que a los 83.

Enzo Fernández la bajó dentro del área y tocó de frente para la llegada del 10. Sin dudarlo, el GOAT sacó un potente remate de zurda que ingresó al arco tras pegar en el travesaño.

Enzo Fernández y el pase a cuartos de final

Se jugaba el tercer minuto de adición cuando el Mercedes-Benz Stadium se convirtió en una sucursal del manicomio. El pelotazo fue largo por la banda derecha para un Lautaro Martínez que estaba solo en ataque.

El hombre del Inter de Italia se tomó su tiempo y envió un centro preciso para la llegada de Enzo Fernández. El jugador del Chelsea, con mucha calidad, puso la pelota pegada al segundo palo para desatar la locura en el estadio. De esta manera, la Albiceleste se metió entre los ocho mejores del Mundial 2026.

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