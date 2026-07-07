Enzo, Cuti Romero y Messi, los goleadores de la Selección argentina en el agónico triunfo ante Egipto

Entre los centrales africanos apareció la cabeza de Cristian Romero. El zaguero del Tottenham puso el parietal izquierdo para hacer inútil la estirada de Mostafa Shobeir Oufa, la gran figura del encuentro.

De esta manera la Selección argentina cambió el chip y fue con todo en búsqueda del empate. Algo que minutos atrás parecía impensado por la diferencia en el marcador y por el semblante de los campeones del mundo.

DESCONTÓ CUTI ROMERO



A los 34 minutos del segundo tiempo, el central del Tottenham puso el descuento para Argentina ante Egipto por los octavos de final de la Copa mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/4Q7VCFa4rf — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Lionel Messi: golazo récord y vida para la Albiceleste

Lionel Messi fue el encargado de darle vida a la Selección argentina. El capitán desperdició un penal a la media hora de juego y desde allí se le hizo cuesta arriba el encuentro. Hasta que a los 83.

Enzo Fernández la bajó dentro del área y tocó de frente para la llegada del 10. Sin dudarlo, el GOAT sacó un potente remate de zurda que ingresó al arco tras pegar en el travesaño.

¡¡¡GOOOOOOOOOOLLLL DE AAAAAARGEEEEENTINAAAAA!!!



MESSI LE ROMPIÓ EL ARCO A OUFA Y PUSO EL 2-2. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/gK4Ycq8Zq6 — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Enzo Fernández y el pase a cuartos de final

Se jugaba el tercer minuto de adición cuando el Mercedes-Benz Stadium se convirtió en una sucursal del manicomio. El pelotazo fue largo por la banda derecha para un Lautaro Martínez que estaba solo en ataque.

ENZO APARECIÓ PARA EL 3 A 2



Sobre el final, Enzo Fernández marcó el 3 a 2 para Argentina ante Egipto por los octavos de final de la Copa mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/gSML2Jiqyd — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

El hombre del Inter de Italia se tomó su tiempo y envió un centro preciso para la llegada de Enzo Fernández. El jugador del Chelsea, con mucha calidad, puso la pelota pegada al segundo palo para desatar la locura en el estadio. De esta manera, la Albiceleste se metió entre los ocho mejores del Mundial 2026.