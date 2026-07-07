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Mundial 2026

Resumen y goles de la victoria inolvidable de la Selección argentina ante Egipto

La Selección argentina le ganó a Egipto en un encuentro épico jugado en Atlanta, y se metió en los cuartos de final del Mundial 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Leandro Paredes enfrenta a Salah. La Selección argentina obtuvo un triunfo épico.

Leandro Paredes enfrenta a Salah. La Selección argentina obtuvo un triunfo épico.

La Selección argentina derrotó a Egipto este martes por 3 a 2 en un encuentro épico correspondiente a los octavos de final del Mundial en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, y se metió en la siguiente instancia.

A los 14' del primer tiempo Yasser Ibrahim le dio la ventaja a los dirigidos por Hossam Hassan. A los 22' del complemento Mostafa Ziko puso el segundo para los africanos, a los 33' Cuti Romero descontaba de cabeza para la Selección argentina, a los 38' Lionel Messi estampaba el 2-2 y a los 47' Enzo Fernández puso el 3-2.

A los 20' Shobeir Oufa le tapó un penal a Lionel Messi.

En los primeros minutos la Albiceleste trataba de manejar la pelota, pero Egipto presionaba en la salida y complicaba.

No había llegadas en ambos arcos, había mucha marca y tensión en el partido.

Hasta que Ibrahim marcó de cabeza ante una desatención del fondo del equipo campeón del mundo.

Haissem Hassan le cometía un claro penal a Tagliafico y Oufa le atajaba el tiro a Messi.

No reaccionaba el equipo dirigido por Lionel Scaloni y era todo preocupación en el banco del equipo nacional.

A los 27' De Paul metía un buen centro desde la derecha, cabeceaba Mac Allister y la atajaba Shobeir Oufa.

Messi metía un tiro libre en el palo. Pero el elenco nacional mejoraba e iba por el empate.

A los 39' Tagliafico se proyectó por la izquierda, se la bajo a Julián Álvarez, que no pudo anotar, ya que Oufa la sacó de manera increíble al córner.

Un tiro de de Paul a los 2 minutos del complemento era controlado por Oufa.

Le anulaban un gol a Egipto a instancias del VAR, pero Ziko poñía el segundo ante otro descuido en el fondo albiceleste.

Metía un centro preciso Messi y Cuti Romero ponía el 2-1 y llegaba a los 21 goles en Copas del Mundo.

A los 47' Enzo Fernández puso el 3-2 con un cabezazo tremendo. Ganó Argentina de manera heroica.

Lo que viene para la Selección argentina en el Mundial 2026

Tras eliminar a Egipto, la Selección argentina se medirá con el ganador de Suiza y Colombia en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

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