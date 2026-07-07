Resumen y goles de la victoria inolvidable de la Selección argentina ante Egipto

La Selección argentina derrotó a Egipto este martes por 3 a 2 en un encuentro épico correspondiente a los octavos de final del Mundial en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, y se metió en la siguiente instancia.
La Selección argentina le ganó a Egipto en un encuentro épico jugado en Atlanta, y se metió en los cuartos de final del Mundial 2026
La Selección argentina derrotó a Egipto este martes por 3 a 2 en un encuentro épico correspondiente a los octavos de final del Mundial en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, y se metió en la siguiente instancia.
A los 14' del primer tiempo Yasser Ibrahim le dio la ventaja a los dirigidos por Hossam Hassan. A los 22' del complemento Mostafa Ziko puso el segundo para los africanos, a los 33' Cuti Romero descontaba de cabeza para la Selección argentina, a los 38' Lionel Messi estampaba el 2-2 y a los 47' Enzo Fernández puso el 3-2.
A los 20' Shobeir Oufa le tapó un penal a Lionel Messi.
En los primeros minutos la Albiceleste trataba de manejar la pelota, pero Egipto presionaba en la salida y complicaba.
No había llegadas en ambos arcos, había mucha marca y tensión en el partido.
Hasta que Ibrahim marcó de cabeza ante una desatención del fondo del equipo campeón del mundo.
Haissem Hassan le cometía un claro penal a Tagliafico y Oufa le atajaba el tiro a Messi.
No reaccionaba el equipo dirigido por Lionel Scaloni y era todo preocupación en el banco del equipo nacional.
A los 27' De Paul metía un buen centro desde la derecha, cabeceaba Mac Allister y la atajaba Shobeir Oufa.
Messi metía un tiro libre en el palo. Pero el elenco nacional mejoraba e iba por el empate.
A los 39' Tagliafico se proyectó por la izquierda, se la bajo a Julián Álvarez, que no pudo anotar, ya que Oufa la sacó de manera increíble al córner.
Un tiro de de Paul a los 2 minutos del complemento era controlado por Oufa.
Le anulaban un gol a Egipto a instancias del VAR, pero Ziko poñía el segundo ante otro descuido en el fondo albiceleste.
Metía un centro preciso Messi y Cuti Romero ponía el 2-1 y llegaba a los 21 goles en Copas del Mundo.
A los 47' Enzo Fernández puso el 3-2 con un cabezazo tremendo. Ganó Argentina de manera heroica.
Tras eliminar a Egipto, la Selección argentina se medirá con el ganador de Suiza y Colombia en los cuartos de final de la Copa del Mundo.