Resumen y goles de la victoria inolvidable de la Selección argentina ante Egipto

En los primeros minutos la Albiceleste trataba de manejar la pelota, pero Egipto presionaba en la salida y complicaba.

No había llegadas en ambos arcos, había mucha marca y tensión en el partido.

Hasta que Ibrahim marcó de cabeza ante una desatención del fondo del equipo campeón del mundo.

Haissem Hassan le cometía un claro penal a Tagliafico y Oufa le atajaba el tiro a Messi.

No reaccionaba el equipo dirigido por Lionel Scaloni y era todo preocupación en el banco del equipo nacional.

A los 27' De Paul metía un buen centro desde la derecha, cabeceaba Mac Allister y la atajaba Shobeir Oufa.

Messi metía un tiro libre en el palo. Pero el elenco nacional mejoraba e iba por el empate.

A los 39' Tagliafico se proyectó por la izquierda, se la bajo a Julián Álvarez, que no pudo anotar, ya que Oufa la sacó de manera increíble al córner.

Un tiro de de Paul a los 2 minutos del complemento era controlado por Oufa.

Le anulaban un gol a Egipto a instancias del VAR, pero Ziko poñía el segundo ante otro descuido en el fondo albiceleste.

Metía un centro preciso Messi y Cuti Romero ponía el 2-1 y llegaba a los 21 goles en Copas del Mundo.

A los 47' Enzo Fernández puso el 3-2 con un cabezazo tremendo. Ganó Argentina de manera heroica.

Lo que viene para la Selección argentina en el Mundial 2026

Tras eliminar a Egipto, la Selección argentina se medirá con el ganador de Suiza y Colombia en los cuartos de final de la Copa del Mundo.