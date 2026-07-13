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Investigan las causas

Por un incendio en una casa dos chicos fueron internados en el Hospital Notti y dos adultos en el Central

La familia vivía en una precaria vivienda en Las Heras, la cual se prendió fuego por completo. Algunos indicaron que el incendio fue intencional

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El incendio ocurrió en una precaria casa del barrio Pucará, de Las Heras, donde las pérdidas fueron totales y los 4 ocupantes fueron internados.

El incendio ocurrió en una precaria casa del barrio Pucará, de Las Heras, donde las pérdidas fueron totales y los 4 ocupantes fueron internados.

Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

El incendio de una precaria casa de Las Heras dejó a cuatro personas internadas por diferentes afecciones por el fuego. Dos menores fueron al Hospital Notti, donde uno de ellos quedó internado en terapia intensiva, mientras que dos adultos quedaron internados en el Hospital Central por quemaduras.

Ocurrió durante la madrugada de este lunes en una vivienda ubicada en calles Paso del Portillo y Guido Spano, en el barrio Pucará, de Las Heras, hasta donde llegaron los bomberos y controlaron la situación.

La vivienda era muy precaria, hecha de maderas con techo de chapa, y las pérdidas fueron totales.

El incendio en la precaria vivienda provocó pérdidas totales.

El incendio en la precaria vivienda provocó pérdidas totales.

También trabajó personal del Servicio de Emergencias Coordinado quienes asistieron a las víctimas por diversas quemaduras e inhalación de monóxido de carbono.

Las víctimas del incendio en Las Heras

Los primeros reportes del estado de salud de las víctimas indicaron que un hombre sufrió quemaduras sin afección en las vías aéreas, por lo que estaba fuera de peligro aunque internado en el Hospital Central. Su pareja, de 25 años, tuvo el mismo diagnóstico.

Los que se llevaron la peor parte son los dos menores que fueron internados en el Hospital Notti. Uno de ellos sufrió intoxicación por monóxido de carbono y el otro está internado en terapia intensiva debido a que su estado de salud es más delicado tras el incendio.

La abuela de los chicos habló con la Policía tras el incendio y denunció que el hecho fue intencional. Algunos vecinos y testigos aportaron que el domingo en la tarde la familia había sido amenazada por un hombre que les dijo que se fueran de terreno en el que construyeron su vivienda, por lo que apuntaron a que ese hombre fue quien provocó el fuego.

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