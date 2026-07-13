Por un incendio en una casa dos chicos fueron internados en el Hospital Notti y dos adultos en el Central

El incendio en la precaria vivienda provocó pérdidas totales. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

También trabajó personal del Servicio de Emergencias Coordinado quienes asistieron a las víctimas por diversas quemaduras e inhalación de monóxido de carbono.

Las víctimas del incendio en Las Heras

Los primeros reportes del estado de salud de las víctimas indicaron que un hombre sufrió quemaduras sin afección en las vías aéreas, por lo que estaba fuera de peligro aunque internado en el Hospital Central. Su pareja, de 25 años, tuvo el mismo diagnóstico.

Los que se llevaron la peor parte son los dos menores que fueron internados en el Hospital Notti. Uno de ellos sufrió intoxicación por monóxido de carbono y el otro está internado en terapia intensiva debido a que su estado de salud es más delicado tras el incendio.

La abuela de los chicos habló con la Policía tras el incendio y denunció que el hecho fue intencional. Algunos vecinos y testigos aportaron que el domingo en la tarde la familia había sido amenazada por un hombre que les dijo que se fueran de terreno en el que construyeron su vivienda, por lo que apuntaron a que ese hombre fue quien provocó el fuego.