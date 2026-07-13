Una nena de 8 años sufrió graves heridas este lunes por la tarde luego de ser atropellada por un motociclista que se dio a la fuga. El hecho ocurrió en la intersección de la Ruta 7 y calle Viamonte, en San Martín, y la víctima debió ser trasladada de urgencia al hospital Notti.
Atropellaron a una nena de 8 años en la Ruta 7 y quedó internada en grave estado
La niña sufrió un politraumatismo grave cuando cruzaba junto a su madre en la intersección de la Ruta 7 y Viamonte, en San Martín. El motociclista huyó sin asistirla y es buscado
De acuerdo con la información policial, el accidente se produjo minutos antes de las 18 cuando la menor cruzaba el acceso junto a su madre. En ese momento, una moto tipo enduro, de color blanco y negro, la embistió y continuó su marcha en dirección al este.
La madre de la niña fue quien relató lo sucedido a los efectivos policiales que llegaron al lugar.
Hasta el momento la Policía no logró identificar al conductor, quien permanece prófugo.
La niña fue derivada al Hospital Notti
Al lugar acudió una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado. La médica a cargo diagnosticó que la niña presentaba un politraumatismo grave, por lo que dispuso su inmediato traslado al hospital Notti para recibir atención especializada.
La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín, que investiga el hecho como lesiones culposas y trabaja para identificar al motociclista que huyó tras el impacto.