Frente común por Zona Fría: la oposición anunció que irá a la Justicia si eliminan el beneficio

La posibilidad de que el Senado de la Nación avance con derogar la ley de Zona Fría terminó uniendo a todo el arco opositor de la Legislatura de Mendoza. Este miércoles, el interbloque Encuentro Mendocino, compuesto por el PJ y La Unión Mendocina, más el Partido Verde anunció que si se elimina ese subsidio (de entre el 30% y el 50% del total de la factura de gas) presentarán un amparo en la Justicia.
En conferencia de prensa varios dirigentes de ese espacio enumeraron una serie de acciones que pretenden concretar para defender ese beneficio que hoy llega a toda la provincia, pero que podría perderse si la derogación avanza en el Congreso.
"Si se sanciona vamos a ir (a la Justicia) con una acción colectiva y un amparo, una medida de no innovar, justamente para que no sea aplicable. Hasta tanto, no se discuta realmente cuáles fueron las las condiciones por las cuales se modificó un régimen que que claramente era beneficioso para nuestra provincia", adelantó la senadora del PJ, Adriana Cano.
Su par del Partido Verde, Dugar Chappel, sumó que la idea es que los usuarios afectados se plieguen a esa medida judicial: "se va a invitar a todos los habitantes de Mendoza para que acompañen este amparo colectivo", adelantó.
Y en paralelo desafió a los senadores nacionales por Mendoza -sobretodo a los oficialistas de Cambia Mendoza porque Anabel Fernández Sagasti (PJ) ya rechazó de plano el proyecto- a que digan "qué es lo que piensan sobre esto. Y no que en el anonimato provoquen que pierdan el beneficio de la Zona Fría los usuarios de Mendoza".
"Nos llama la atención el silencio de Cornejo"
La senadora del PJ, Adriana Cano cuestionó con dureza el silencio del gobernador Alfredo Cornejo en medio del avance del proyecto libertario para derogar Zona Fría.
"Tendría que estar defendiendo justamente la economía local de cada casa, de cada hogar, de esta provincia. Son unos 400.000 usuarios los que van a verse afectados con esta medida", lanzó Cano y criticó que los diputados nacionales por Mendoza "lastimosamente" hayan votado esa derogación colaborando así para que tuviese la media sanción en esa cámara del Congreso.
Cano contó que todo ese interbloque está trabajando con asociaciones de consumidores y le dan forma a un simulador de consumo para que los consumidores puedan identificar claramente el impacto que tendrá la quita del subsidio.
Y se encargó de recordar que el subsidio de Zona Fría sale de un fondo "al que todos aportamos. Además tampoco han sabido explicar a dónde va a ir el fondo en el caso de que no se utilice para bajar la tarifa del gas domiciliario".