Frente común por Zona Fría: la oposición anunció que irá a la Justicia si eliminan el beneficio

Su par del Partido Verde, Dugar Chappel, sumó que la idea es que los usuarios afectados se plieguen a esa medida judicial: "se va a invitar a todos los habitantes de Mendoza para que acompañen este amparo colectivo", adelantó.

Y en paralelo desafió a los senadores nacionales por Mendoza -sobretodo a los oficialistas de Cambia Mendoza porque Anabel Fernández Sagasti (PJ) ya rechazó de plano el proyecto- a que digan "qué es lo que piensan sobre esto. Y no que en el anonimato provoquen que pierdan el beneficio de la Zona Fría los usuarios de Mendoza".

"Nos llama la atención el silencio de Cornejo"

La senadora del PJ, Adriana Cano cuestionó con dureza el silencio del gobernador Alfredo Cornejo en medio del avance del proyecto libertario para derogar Zona Fría.

"Tendría que estar defendiendo justamente la economía local de cada casa, de cada hogar, de esta provincia. Son unos 400.000 usuarios los que van a verse afectados con esta medida", lanzó Cano y criticó que los diputados nacionales por Mendoza "lastimosamente" hayan votado esa derogación colaborando así para que tuviese la media sanción en esa cámara del Congreso.

frio mujer La senadora del PJ, Adriana Cano, aseguró que si se elimina Zona Fría serán unos 400.000 usuarios los que se quedan sin el beneficio.

Cano contó que todo ese interbloque está trabajando con asociaciones de consumidores y le dan forma a un simulador de consumo para que los consumidores puedan identificar claramente el impacto que tendrá la quita del subsidio.

Y se encargó de recordar que el subsidio de Zona Fría sale de un fondo "al que todos aportamos. Además tampoco han sabido explicar a dónde va a ir el fondo en el caso de que no se utilice para bajar la tarifa del gas domiciliario".