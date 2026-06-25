Para Emir Félix el triunfo en la UNCuyo es parte de la reconstrucción del PJ mendocino

Y para sostener su lectura repasó los últimos registros de votos que cosechó el PJ mendocino en las elecciones. "Veníamos del subsuelo, partimos de 13 puntos en el 2023, superamos los 25 puntos en el 2025 y ahora tenemos presencia territorial en todos los departamentos y ahora a través de las instituciones".

Es más, tan simbólico parece ser el triunfo en la UNCuyo, que en el PJ hasta evalúan imitar la estrategia de sumar socios de otros partidos, inclusive hasta radicales, para competir en las próximas elecciones.

"Fue un golpe contra las contradicciones del Gobierno"

En su análisis, Emir Félix no se privó de resaltar que el triunfo de esa lista filoperonista en la UNCuyo, también se dio como una reacción a las políticas del gobierno de Alfredo Cornejo.

Emir Félix analizó que el triunfo de la fórmula filoperonista en la UNCuyo es parte de la reconstrucción del PJ mendocino.

"Esto se planteó en contra de las contradicciones de un gobierno (universitario) que respondía al radicalismo, y que hacía como que defendía la universidad pública, cuando su partido, el radicalismo está apoyando las políticas libertarias que han jaqueado a la universidad pública", explicó.

De igual manera, recalcó que el voto que generó el triunfo de Adriana García no se dio como un castigo al candidato oficialista, sino como una valoración al modelo de gestión de la fórmula de Encuentro Plural.