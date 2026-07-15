Donald Trump amenazó con atacar centrales eléctricas y desde Irán denunciaron crímenes de guerra

Denuncia por crímenes de guerra

La respuesta de las autoridades persas no tardó en llegar y estuvo cargada de fuertes acusaciones judiciales y éticas. El portavoz de la Cancillería de Irán, Esmaeil Baqaei, sentenció públicamente que la "lista de crímenes" perpetrados por las fuerzas militares de Estados Unidos contra la población local "no deja de crecer" con el correr de las jornadas. El funcionario apuntó al impacto humanitario que provocan estas amenazas sobre la población civil.

Desde Teherán recalcaron que los ataques ordenados por el gobierno norteamericano violaron abiertamente el Memorando de Entendimiento firmado hace pocos meses para pacificar la región. Frente a este escenario, Baqaei remarcó que las fuerzas armadas invasoras han destruido de manera sistemática instalaciones de navegación aérea, lanchas patrulleras civiles y puestos de monitoreo ambiental. Sostuvo que cada agresión ejecutada en suelo iraní refuerza la determinación del Estado para buscar justicia penal por lo que consideran graves violaciones a los Convenios de Ginebra que protegen a las centrales eléctricas y la infraestructura civil.

Víctimas civiles en medio de la escalada

El impacto humanitario de las operaciones militares de la última semana se cobró decenas de vidas inocentes. De acuerdo con los balances oficiales presentados se registraron más de 30 civiles muertos en Irán a causa de los recientes bombardeos aéreos coordinados por el Pentágono. La tensión internacional se incrementa a medida que se conocen estos reportes oficiales de víctimas.

Entre las agresiones más recientes documentadas por las agencias locales figura un bombardeo contra una estación de control ambiental en la localidad de Seyed Jozar, ubicada al norte de Hormozgán que causó la muerte instantánea de tres personas que integraban el grupo familiar directo de un guardabosques de la zona. Teherán volvió a apelar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que intervenga de forma urgente y ponga límites al accionar militar extranjero sobre las centrales eléctricas, escuelas e infraestructura comunitaria que ponen en riesgo la subsistencia de miles de ciudadanos.