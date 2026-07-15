Donald Trump amenazó con atacar centrales eléctricas y desde Irán denunciaron crímenes de guerra

El recrudecimiento de las hostilidades en Medio Oriente alcanzó una nueva dimensión de alerta internacional. El mandatario estadounidense, Donald Trump, amenazó con destruir de forma directa centrales eléctricas e infraestructura clave de Irán si el gobierno persa rechaza las condiciones de negociación propuestas por la Casa Blanca, en una escalada bélica que genera preocupación global.
La advertencia sobre las centrales eléctricas
El conflicto bélico e internacional que involucra a las dos potencias sumó un ultimátum determinante por parte de Washington. Donald Trump utilizó sus canales oficiales para advertir a Irán que las Fuerzas Armadas de su país todavía "ni siquiera han comenzado" a desplegar su verdadera capacidad destructiva en el territorio. El líder republicano condicionó el cese de hostilidades a la firma de un acuerdo bilateral, señalando que, de no mediar un entendimiento inmediato, la próxima semana ordenará ofensivas directas sobre las centrales eléctricas y la red de puentes de la nación islámica.
La estrategia norteamericana busca ejercer la máxima presión económica y operativa sobre el régimen de Irán. De forma paralela, el gobierno de los Estados Unidos dispuso el restablecimiento de un estricto bloqueo marítimo sobre todos los puertos comerciales situados en las inmediaciones del estratégico estrecho de Ormuz. Este endurecimiento de las operaciones se produce tras denuncias del Pentágono sobre supuestos ataques iraníes contra cargueros internacionales en la región que afectan la economía global.
Denuncia por crímenes de guerra
La respuesta de las autoridades persas no tardó en llegar y estuvo cargada de fuertes acusaciones judiciales y éticas. El portavoz de la Cancillería de Irán, Esmaeil Baqaei, sentenció públicamente que la "lista de crímenes" perpetrados por las fuerzas militares de Estados Unidos contra la población local "no deja de crecer" con el correr de las jornadas. El funcionario apuntó al impacto humanitario que provocan estas amenazas sobre la población civil.
Desde Teherán recalcaron que los ataques ordenados por el gobierno norteamericano violaron abiertamente el Memorando de Entendimiento firmado hace pocos meses para pacificar la región. Frente a este escenario, Baqaei remarcó que las fuerzas armadas invasoras han destruido de manera sistemática instalaciones de navegación aérea, lanchas patrulleras civiles y puestos de monitoreo ambiental. Sostuvo que cada agresión ejecutada en suelo iraní refuerza la determinación del Estado para buscar justicia penal por lo que consideran graves violaciones a los Convenios de Ginebra que protegen a las centrales eléctricas y la infraestructura civil.
Víctimas civiles en medio de la escalada
El impacto humanitario de las operaciones militares de la última semana se cobró decenas de vidas inocentes. De acuerdo con los balances oficiales presentados se registraron más de 30 civiles muertos en Irán a causa de los recientes bombardeos aéreos coordinados por el Pentágono. La tensión internacional se incrementa a medida que se conocen estos reportes oficiales de víctimas.
Entre las agresiones más recientes documentadas por las agencias locales figura un bombardeo contra una estación de control ambiental en la localidad de Seyed Jozar, ubicada al norte de Hormozgán que causó la muerte instantánea de tres personas que integraban el grupo familiar directo de un guardabosques de la zona. Teherán volvió a apelar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que intervenga de forma urgente y ponga límites al accionar militar extranjero sobre las centrales eléctricas, escuelas e infraestructura comunitaria que ponen en riesgo la subsistencia de miles de ciudadanos.