¿Javier Milei y Fátima Florez reconciliados?: el bombazo de Ángel de Brito

"Se vieron varios fines de semana en la quinta de Olivos", agregó De Brito sobre los encuentros del presidente y la capocómica. "Ella está feliz", siguió.

El show de Javier Milei junto a Fátima Florez en Mar del Plata

Meses antes, Javier Milei asistió al espectáculo de Fátima Florez en Mar del Plata y llegó acompañado de su hermana, Karina Milei y algunos funcionarios del gabinete, como Sandra Pettovello.

Los asistentes al teatro Roxy, aprovecharon para tomarle fotos a Milei, quien había confirmado su participación en el evento de su ex pareja.

Milei cantó junto Florez, con quien tuvo un noviazgo hasta que llegó a la presidencia. Ella admitió que se habían estado preparando para el show y que él mismo había elegido la canción.

Javier Milei y la humorista Fátima Florez en el espectáculo que brindaron en Mar del Plata.

Ya en el escenario, ella lució un body color rosa con flecos y botas altas con brillos. Mientras que él, fiel a su estilo, lució un pantalón y una chaqueta, todo en negro.