Ángel de Brito aseguró en LAM que el presidente Javier Milei se reconcilió con Fátima Florez tras meses de separación luego de la ruptura y relación de Milei con Yuyito Gonzalez.
¿Javier Milei y Fátima Florez reconciliados?: el bombazo de Ángel de Brito
En LAM, el conductor dio detalles explosivos de la reconciliación entre Javier Milei y Fátima Florez.
El conductor explicó que si bien los protagonistas negaran los rumores es un hecho que Javier Milei y Fátima Florez reiniciaron su romance.
El presidente Javier Milei y la humorista Fátima Flórez mantuvieron una relación sentimental que comenzó a mediados de 2023 y finalizó en abril de 2024.
"Se vieron varios fines de semana en la quinta de Olivos", agregó De Brito sobre los encuentros del presidente y la capocómica. "Ella está feliz", siguió.
El show de Javier Milei junto a Fátima Florez en Mar del Plata
Meses antes, Javier Milei asistió al espectáculo de Fátima Florez en Mar del Plata y llegó acompañado de su hermana, Karina Milei y algunos funcionarios del gabinete, como Sandra Pettovello.
Los asistentes al teatro Roxy, aprovecharon para tomarle fotos a Milei, quien había confirmado su participación en el evento de su ex pareja.
Milei cantó junto Florez, con quien tuvo un noviazgo hasta que llegó a la presidencia. Ella admitió que se habían estado preparando para el show y que él mismo había elegido la canción.
Ya en el escenario, ella lució un body color rosa con flecos y botas altas con brillos. Mientras que él, fiel a su estilo, lució un pantalón y una chaqueta, todo en negro.
En pocas palabras
- Reconciliación confirmada: Ángel de Brito reveló que Javier Milei y Fátima Florez retomaron su relación.
- Negativas y hechos: A pesar de las negaciones, se afirma que el romance se reinició tras la separación y el vínculo del presidente con Yuyito González.
- Encuentros recientes: Se menciona que la pareja se vio varios fines de semana en la quinta de Olivos.