¡Una diosa! Chantal, la hermana de Stefi Roitman que paralizó las redes

La joven de 25 años fue la dama de honor. Vestida con un diseño de Jorge Rey, Chantal arrasó con su belleza y lomazo y se mostró sonriente en cada fotografía.

chantal 2.jpg

La hermana de Stefi estudia pscología y además es maquilladora. "Tiene la paciencia más deseada de todo el planeta Tierra. Sus días son la felicidad, aunque se esté cayendo el mundo, siempre tira su magia y hace que todo a su lado pinte mejor”, decía Stefi sobre Chantal.

Interna entre Stefi y su suegra

Ardió troya entre Stefi Roitman y su suegra Marlene Rodríguez, la mujer de Ricardo Montaner. Tras la boda de Stefi y Ricky Montaner, salió a la luz la interna secreta dentro del clan.

Según varios trascendidos, la relación entre la joven y su suegra no sería la mejor y esto quedo evidenciado en la fiesta del casamiento.

marlene stefi 2.jpg

“Hubo un caso positivo de coronavirus de la mejor amiga de Marlene. Y atención con esto. Más allá del casamiento, a mí me cuentan que en la relación de Stefi Roitman y Marlene hay tensión”, contó el periodista Juan Echegoyen en Emparejados, el nuevo programa de Sabrina Rojas y el Tucu López.

“Es más, alguien me contaba y lo pongo en potencial, pero alguien me decía que en un momento de la fiesta Stefi Roitman dijo ‘hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda’”, aseveró el panelista luego de que Marlene apareciera luciendo una blusa blanca para el casamiento de su hijo.

Emoción en la boda de Stefi Roitman y Ricky Montaner

La pareja que se conoció a través de las redes sociales, dio el sí en una ceremonia que contó con más de 600 invitados y en la que estuvo presente todo el clan Montaner que se mostraron de los más emocionadas en sus respectivas redes sociales.

Si bien desde temprano periodistas y paparazzis trataron de tomar imágenes de lo que estaba sucediendo, fueron Ricky Montaner y Stefi Roitman los primeros en publicar la foto más impactante.

"Para siempre. S & R", escribió la pareja, junto a una foto de ambos súper sonrientes caminando por el altar.