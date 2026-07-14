Anya Taylor-Joy, la actriz de Gambito de Dama, nació en Miami, Estados Unidos, pero siempre ha dejado en claro que Argentina ocupa un lugar muy especial en su vida. Recientemente, habló del partido entre Argentina e Inglaterra.
Anya Taylor-Joy sorprendió con su confesión sobre el partido entre Argentina e Inglaterra
Anya Taylor-Joy es una famosa actriz y modelo nacida en Miami y criada entre Buenos Aires y Londres
La actriz tiene un padre escocés-argentino y una madre inglesa-española, pero pasó gran parte de su infancia en Buenos Aires antes de mudarse al Reino Unido a los seis años. De hecho, en varias entrevistas ha contado que el español fue su primer idioma y que el cambio de país fue uno de los momentos más difíciles de su vida.
Con este fuerte vínculo con ambos países, un periodista de AP News le preguntó sobre el partido entre Argentina e Inglaterra. Durante la avant-premiere de Lucky, su nueva miniserie de Apple TV+, el medio le consultó a quién apoyaría.
Anya Taylor Joy: Argentina o Inglaterra
La protagonista de Gambito de dama admitió que el partido genera una situación particular dentro de su familia. "Hay mucho estrés en la familia en este momento", reconoció con humor, haciendo referencia a las distintas raíces y pasiones futboleras que conviven entre sus seres queridos.
Sin embargo, cuando llegó el momento de elegir, no dudó. "Creo que, en el fondo de mi corazón, estoy con Argentina", respondió Anya. La frase rápidamente se viralizó en redes sociales y fue replicada por medios de distintos países.
Aun así, la actriz también tuvo palabras de afecto para Inglaterra. "Si vamos a perder, me alegra que sea contra Inglaterra", agregó, intentando bajar el tono de la rivalidad.
No es la primera vez que Taylor-Joy demuestra su cariño por la Selección argentina. En uno de los primeros partidos del Mundial 2026, durante la goleada del seleccionado estadounidense 4-1 ante Paraguay, fue una de las animadoras del partido.
La actriz se presentó en el SoFi Stadium de Los Ángeles con una camiseta de la Selección argentina. La estrella fue captada junto a su esposo, el músico Malcolm McRae, mientras disfrutaba del encuentro futbolístico y alentaba a los Estados Unidos en uno de los sectores VIP del estadio.