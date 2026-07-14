Anya Taylor-Joy sorprendió con su confesión sobre el partido entre Argentina e Inglaterra

Anya Taylor-Joy tiene un fuerte vínculo con Argentina. Imagen: Infobae.

Anya Taylor Joy: Argentina o Inglaterra

La protagonista de Gambito de dama admitió que el partido genera una situación particular dentro de su familia. "Hay mucho estrés en la familia en este momento", reconoció con humor, haciendo referencia a las distintas raíces y pasiones futboleras que conviven entre sus seres queridos.

Sin embargo, cuando llegó el momento de elegir, no dudó. "Creo que, en el fondo de mi corazón, estoy con Argentina", respondió Anya. La frase rápidamente se viralizó en redes sociales y fue replicada por medios de distintos países.

Aun así, la actriz también tuvo palabras de afecto para Inglaterra. "Si vamos a perder, me alegra que sea contra Inglaterra", agregó, intentando bajar el tono de la rivalidad.

Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae en el partido de Estados Unidos contra Paraguay. Imagen: Infobae.

No es la primera vez que Taylor-Joy demuestra su cariño por la Selección argentina. En uno de los primeros partidos del Mundial 2026, durante la goleada del seleccionado estadounidense 4-1 ante Paraguay, fue una de las animadoras del partido.

La actriz se presentó en el SoFi Stadium de Los Ángeles con una camiseta de la Selección argentina. La estrella fue captada junto a su esposo, el músico Malcolm McRae, mientras disfrutaba del encuentro futbolístico y alentaba a los Estados Unidos en uno de los sectores VIP del estadio.