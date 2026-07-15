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Mundial 2026

Scaloni tras la gran remontada de la Selección argentina: "Esta gente hoy nos llevó a ganar este partido"

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se mostró emocionado tras el triunfo sobre Inglaterra, que le permitió a la Albiceleste ser finalista del Mundial

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lionel Scaloni destacó la gran labor de la Selección argentina ante Inglaterra.

Lionel Scaloni destacó la gran labor de la Selección argentina ante Inglaterra.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se mostró eufórico y emocionado este miércoles tras el triunfo histórico por 2 a 1 sobre Inglaterra, que le permitió a la Albiceleste acceder a la final del Mundial 2026. El DT albiceleste destacó el apoyo de los hinchas y el corazón de sus jugadores.

"Sin palabras, sin palabras, es una alegría para nuestro país y nuestra gente. El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme la verdad y digo, vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo, pero después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran estos jugadores, es impresionante", arrancó diciendo Scaloni.

Scaloni le hace un reclamo al juez del partido.

Scaloni le hace un reclamo al juez del partido.

Scaloni destacó el apoyo de los hinchas tras el triunfo histórico de la Selección argentina

"Somos únicos y no es arrogancia, eh. Esta gente hoy nos llevó a ganar este partido y estoy muy agradecido", dijo el DT nacido en Pujato, Santa Fe hace 48 años y que logró el título del mundo con el elenco nacional en Qatar 2022.

"La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que estoy contentísimo", cerró diciendo el entrenador del equipo albiceleste, que jugará su tercera final del mundo.

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