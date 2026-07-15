Scaloni tras la gran remontada de la Selección argentina: "Esta gente hoy nos llevó a ganar este partido"

"Sin palabras, sin palabras, es una alegría para nuestro país y nuestra gente. El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme la verdad y digo, vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo, pero después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran estos jugadores, es impresionante", arrancó diciendo Scaloni.

Scaloni le hace un reclamo al juez del partido.

Scaloni destacó el apoyo de los hinchas tras el triunfo histórico de la Selección argentina

"Somos únicos y no es arrogancia, eh. Esta gente hoy nos llevó a ganar este partido y estoy muy agradecido", dijo el DT nacido en Pujato, Santa Fe hace 48 años y que logró el título del mundo con el elenco nacional en Qatar 2022.