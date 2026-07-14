El jugador inglés que se mostró de acuerdo con Lionel Scaloni antes del partido por semifinales

"Será especial. Somos nosotros contra ellos para conseguir una plaza en la final, pero es solo un partido de fútbol. 90 minutos, 120, penaltis", manifestó Pickford, arquero que también defiende los colores del Everton.

En cuanto al análisis del partido, manifestó: "Estamos listos para cualquier cosa, y es nosotros contra ellos y se trata de quién sale ganando. Estamos plenamente preparados para eso. Pero no se puede pasar por alto la capacidad y el talento que tenemos en la plantilla: en ataque, en defensa, la unión del grupo".

Lo tenemos todo ahí y eso es lo que necesitamos para dar un espectáculo el miércoles. Lo tenemos todo ahí y eso es lo que necesitamos para dar un espectáculo el miércoles.

Jordan Pickford se mostró de acuerdo con Lionel Scaloni.

El arquero continuó con la sintonía de Scaloni

El guardameta destacó la disciplina del equipo inglés a lo largo del Mundial: "Creo que han visto a lo largo del torneo nuestras ganas de ganar los duelos. No nos hemos metido en peleas ni nada por el estilo."

"Hemos sido muy respetuosos dentro del juego. A veces las decisiones nos favorecen, otras no, pero simplemente reiniciamos, volvemos a empezar y dejamos que el fútbol hable por nosotros", agregó en esa línea.

En cuanto a la presencia de Lionel Messi, explicó: "Es una gran historia poder jugar en contra de Messi. Marcó y contribuyó en tantos goles. Sabemos todos lo bueno que es, es uno de los GOAT. Pero no puedo quedarme solo en Messi, sino en todo el equipo".