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No tan distintos

El jugador inglés que se mostró de acuerdo con Lionel Scaloni antes del partido por semifinales

La previa del partido por semis está repleta de testimonios que intentan ponerle chimi; pero un jugador inglés le bajó los humos tal como hizo Scaloni

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Scaloni ofreció un nuevo capítulo de madurez; desde Inglaterra lo acompañaron.

Lionel Scaloni ofreció un nuevo capítulo de madurez; desde Inglaterra lo acompañaron.

En la previa del partido entre la Selección argentina y la de Inglaterra por la Copa del Mundo se vive una gran efervescencia, con declaraciones que están muy lejos de apaciguar los ánimos. Es por eso que, cuando aparecen muestras de madurez y cordura como las protagonizadas por Lionel Scaloni, estas resultan dignas de destacar.

El pedido del técnico argentino fue que no se buscaran rivalidades extrañas en la antesala del clásico en Atlanta, las respuestas desde el bando británico no tardaron en aparecer. Lejos de alimentar antiguas disputas, las declaraciones provenientes del arco de los Tres Leones trajeron una enorme tranquilidad y mostraron una sintonía absoluta con el pensamiento del entrenador santafesino.

Lionel Scaloni se mostr&oacute; calmo en la previa del partido contra Inglaterra.

Lionel Scaloni se mostró calmo en la previa del partido contra Inglaterra.

La contundente coincidencia de Jordan Pickford con Lionel Scaloni

El encargado de recoger el guante y respaldar la postura del estratega de la Albiceleste fue Jordan Pickford. El arquero titular de la escuadra inglesa se sumó a la línea de pensamiento que busca desmitificar el enfrentamiento, entendiendo que la mejor manera de afrontar una cita de tal magnitud es despojándola de cualquier carga política o histórica.

"Será especial. Somos nosotros contra ellos para conseguir una plaza en la final, pero es solo un partido de fútbol. 90 minutos, 120, penaltis", manifestó Pickford, arquero que también defiende los colores del Everton.

En cuanto al análisis del partido, manifestó: "Estamos listos para cualquier cosa, y es nosotros contra ellos y se trata de quién sale ganando. Estamos plenamente preparados para eso. Pero no se puede pasar por alto la capacidad y el talento que tenemos en la plantilla: en ataque, en defensa, la unión del grupo".

Lo tenemos todo ahí y eso es lo que necesitamos para dar un espectáculo el miércoles. Lo tenemos todo ahí y eso es lo que necesitamos para dar un espectáculo el miércoles.

Jordan Pickford se mostr&oacute; de acuerdo con Lionel Scaloni.

Jordan Pickford se mostró de acuerdo con Lionel Scaloni.

El arquero continuó con la sintonía de Scaloni

El guardameta destacó la disciplina del equipo inglés a lo largo del Mundial: "Creo que han visto a lo largo del torneo nuestras ganas de ganar los duelos. No nos hemos metido en peleas ni nada por el estilo."

"Hemos sido muy respetuosos dentro del juego. A veces las decisiones nos favorecen, otras no, pero simplemente reiniciamos, volvemos a empezar y dejamos que el fútbol hable por nosotros", agregó en esa línea.

En cuanto a la presencia de Lionel Messi, explicó: "Es una gran historia poder jugar en contra de Messi. Marcó y contribuyó en tantos goles. Sabemos todos lo bueno que es, es uno de los GOAT. Pero no puedo quedarme solo en Messi, sino en todo el equipo".

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