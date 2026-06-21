"Se cayó de la cama": la absurda mentira que destapó el crimen de un nene de 2 años

Más precisamente, el cuerpo del niño presentaba una fractura de cráneo, traumatismos cervicales severos, hematomas múltiples y heridas visibles en el rostro, además de un cuadro avanzado de neumonía.

Tras confirmarse el fallecimiento del menor a causa de los golpes, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 6 del Departamento Judicial de Morón tomó las riendas del caso, quedando en evidencia de que el niño venía sufriendo desde hace tiempo maltrato físico.

El niño venía sufriendo maltrato infantil desde hace tiempo.

La policía bonaerense efectivizó la detención de la madre y de su pareja, un joven de 21 años. La carátula inicial del expediente dio un giro radical tras el deceso del menor, y la Justicia evalúa imputar a los sospechosos bajo el cargo de homicidio calificado por el vínculo y por alevosía, algo que significa la prisión perpetua.

Ley 26.061: El marco legal que protege a las infancias en Argentina

El brutal episodio ocurrido en Merlo pone bajo la lupa la aplicación de los mecanismos de protección de la niñez vigentes en el país. En Argentina, la norma fundamental en esta materia es la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Esta establece que los menores son sujetos de derecho y que el Estado, la familia y la sociedad tienen la obligación prioritaria de garantizar su desarrollo, vida e integridad física.

Ante cualquier sospecha o situación de vulneración de derechos de un menor, en toda la Argentina se encuentra habilitada la Línea 102, un servicio telefónico gratuito, confidencial y especializado en la escucha y protección de los niños.