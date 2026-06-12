ANSES confirmó el pago de $4.000.000 a jubilados antes de que termine junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos de junio 2026. Con la aplicación de la nueva fórmula de movilidad y la liquidación del primer Sueldo Anual Complementario (SAC), un grupo específico de adultos mayores percibirá una cifra récord de bolsillo.
El sexto mes del año siempre trae un alivio clave para los bolsillos, y este junio de 2026 no será la excepción. Mientras el foco suele ponerse en la jubilación mínima y los bonos, existe un sector de beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que, gracias a la actualización de sus haberes y el pago del medio aguinaldo, estará percibiendo un pago superior a los $4.000.000.
¿Por qué un grupo de jubilados de Anses cobrará más de $4.000.000 en junio?
El monto excepcional que superará la barrera de los cuatro millones de pesos está destinado exclusivamente a aquellos jubilados y pensionados que perciben el haber máximo del sistema previsional.
Para entender cómo se llega a esta impactante suma de bolsillo, hay que desglosar la liquidación de este mes, la cual combina dos factores fundamentales:
- El aumento por movilidad: Tras confirmarse el incremento del 2,58% para junio (basado en el Índice de Precios al Consumidor de abril, según el esquema de actualización con dos meses de rezago), el tope máximo de la jubilación pegó un salto importante, ubicándose en torno a los $2.715.000 brutos.
- El medio aguinaldo (SAC): En junio se abona la primera cuota del Sueldo Anual Complementario. La Ley de Contrato de Trabajo y la normativa previsional establecen que el aguinaldo es el 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre. Dado que junio es el mes con el haber más alto por la actualización, el cálculo toma directamente este nuevo monto.
El desglose de la liquidación máxima a jubilados de ANSES
Pasado en limpio, la cuenta para este segmento privilegiado de jubilados queda conformada de la siguiente manera:
- Haber mensual (jubilación máxima estimativa de junio): $2.715.000
- Medio Aguinaldo (50% del mejor haber): $1.357.000
- Total bruto aproximado a percibir: Más de $4.070.000
A diferencia de los jubilados de la mínima, quienes cobran el haber máximo no perciben el bono extraordinario de $70.000, ya que esta ayuda económica está estrictamente focalizada en los sectores de menores ingresos para garantizar un piso de contención.
Calendario de pagos ANSES: Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima
Para evitar colapsos en el sistema bancario y mantener un flujo ordenado, el organismo previsional divide históricamente su cronograma en dos grandes grupos. Mientras que la primera quincena está reservada para los haberes mínimos y las Pensiones No Contributivas (PNC), aquellos que cobran haberes superiores a la mínima (donde se encuentran quienes recibirán estos más de $4.000.000) percibirán sus pagos en la última semana del mes.
Las acreditaciones, que ya tienen el SAC incluido en la misma cuenta y el mismo día, se realizarán bajo el siguiente cronograma por terminación de DNI:
- DNI terminados en 0 y 1: Martes 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: Jueves 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: Viernes 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: Lunes 29 de junio