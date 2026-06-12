ANSES confirmó el pago de $4.000.000 a jubilados antes de que termine junio

Para entender cómo se llega a esta impactante suma de bolsillo, hay que desglosar la liquidación de este mes, la cual combina dos factores fundamentales:

El aumento por movilidad : Tras confirmarse el incremento del 2,58% para junio (basado en el Índice de Precios al Consumidor de abril, según el esquema de actualización con dos meses de rezago), el tope máximo de la jubilación pegó un salto importante, ubicándose en torno a los $2.715.000 brutos.

: Tras confirmarse el incremento del 2,58% para junio (basado en el Índice de Precios al Consumidor de abril, según el esquema de actualización con dos meses de rezago), el tope máximo de la jubilación pegó un salto importante, ubicándose en torno a los $2.715.000 brutos. El medio aguinaldo (SAC): En junio se abona la primera cuota del Sueldo Anual Complementario. La Ley de Contrato de Trabajo y la normativa previsional establecen que el aguinaldo es el 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre. Dado que junio es el mes con el haber más alto por la actualización, el cálculo toma directamente este nuevo monto.

El desglose de la liquidación máxima a jubilados de ANSES

Pasado en limpio, la cuenta para este segmento privilegiado de jubilados queda conformada de la siguiente manera:

Haber mensual (jubilación máxima estimativa de junio): $2.715.000

Medio Aguinaldo (50% del mejor haber): $1.357.000

Total bruto aproximado a percibir: Más de $4.070.000

A diferencia de los jubilados de la mínima, quienes cobran el haber máximo no perciben el bono extraordinario de $70.000, ya que esta ayuda económica está estrictamente focalizada en los sectores de menores ingresos para garantizar un piso de contención.

jubilados, anses

Calendario de pagos ANSES: Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima

Para evitar colapsos en el sistema bancario y mantener un flujo ordenado, el organismo previsional divide históricamente su cronograma en dos grandes grupos. Mientras que la primera quincena está reservada para los haberes mínimos y las Pensiones No Contributivas (PNC), aquellos que cobran haberes superiores a la mínima (donde se encuentran quienes recibirán estos más de $4.000.000) percibirán sus pagos en la última semana del mes.

Las acreditaciones, que ya tienen el SAC incluido en la misma cuenta y el mismo día, se realizarán bajo el siguiente cronograma por terminación de DNI: