Lámpara de sal: cómo debe cuidarse para traer la buena abundancia a casa

Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, el lugar que les designas también significan algo. En este sentido, la lámpara de sal tiene muchísimos beneficios y significados que pocos conocen o saben aprovechar.
Quizá el nombre es difícil de distinguir, pero seguramente has visto ese tipo de lámparas. Específicamente la de sal, de color rosado, esconde entre sus luces y formas una conexión única con la abundancia. Te contamos cuáles son los beneficios de tener una en casa y cómo hay que cuidarlas para que tengan el efecto deseado.
Lámpara de sal: cómo debe cuidarse para traer la buena abundancia en casa, según el feng shui
Todos los elementos decorativos que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. La lámpara de sal, por ejemplo, tiene beneficios, pero su presencia va mucho más allá de lo que todos creen. Su potencial energético debe aprovecharse usándolo en los lugares que la abundancia lo requiera y con un cuidado específico.
Lo cierto es que los adornos siempre cumplen una función aunque no se haya comprado con esa intención y para que su efecto y significado sean notorios, el cuidado lo es todo. Es decir, su cuidado es sencillo, pero crucial para mantenerlas en buen estado.
Estas lámparas son higroscópicas porque atraen la humedad del aire. Esto puede hacer que "transipiren" en ambientes muy húmedos. Para evitarlo, tenés que mantener tu lámpara encendida el mayor tiempo posible, ya que el calor de la bombilla ayudará a evaporar la humedad.
En cuanto a la limpieza, con solo pasar un paño seco sobre la superficie de la lámpara para eliminar el polvo o cualquier acumulación de humedad ya es suficiente. Es importante no usar agua para limpiarlas, ya que podría disolver la sal.
Beneficios de tener una lámpara de sal en casa
- Emiten iones negativas, pero saludables cuando se calientan.
- Purifican espacios, objetos, el medio ambiente y el cuerpo.
- La sal tiene propiedades que extraen y absorben las energías negativas y permiten intercambiarlas con energía positiva donde más se necesite.
- La sal es un remedio antiguo para liberar la energía estancada.
- La luz de la lámpara tiene efectos relajantes.
- Garantiza un ambiente tranquilo, sereno, armónico y embellecido.
- Potencia la sensación de bienestar y prosperidad.