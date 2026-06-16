Lámpara de sal: cómo debe cuidarse para traer la buena abundancia a casa

Quizá el nombre es difícil de distinguir, pero seguramente has visto ese tipo de lámparas. Específicamente la de sal, de color rosado, esconde entre sus luces y formas una conexión única con la abundancia. Te contamos cuáles son los beneficios de tener una en casa y cómo hay que cuidarlas para que tengan el efecto deseado.

Lámpara de sal: cómo debe cuidarse para traer la buena abundancia en casa, según el feng shui

limpiar lámpara de sal Las lámparas de sal deben mantenerse, limpiarse y cuidarse para que hagan efecto. Foto Lampe Himalaya

Todos los elementos decorativos que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. La lámpara de sal, por ejemplo, tiene beneficios, pero su presencia va mucho más allá de lo que todos creen. Su potencial energético debe aprovecharse usándolo en los lugares que la abundancia lo requiera y con un cuidado específico.