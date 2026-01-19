Cuándo se estrena Heated Rivaltry en Argentina y en qué plataforma podrá verse

Embed - Heated Rivalry | Official Trailer | HBO Max

¿Cuándo se estrenará Heated Rivaltry en Argentina?

El drama protagonizado por Hudson Williams y Connor Storrie desembarcará en febrero en HBO Max. Aunque todavía no se comunicó el día exacto de estreno, la confirmación ha sido celebrada en la comunidad de fanáticos que sigue esta historia de amor.

Además de Williams y Storrie, el elenco incluye a François Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang, Dylan Walsh, Sophie Nélisse y Ksenia Daniela Kharlamova.

Heated Rivaltry serie "Heated Rivaltry", la serie canadiense del momento.

Esta producción fue creada por el multipremiado guionista, director y productor canadiense Jacob Tierney (quien ha estado al mando de otros proyectos como "Letterkenny, Shoresy").

Es tan gran el éxito de "Heated Rivaltry" que el pasado 12 de diciembre se confirmó la realización de una segunda temporada.

¿Por qué es tan exitosa la serie "Heated Rivaltry"?

Para la revista Forbes, parte del impacto de la serie canadiense "radica en su decisión de no caer en pretenciosidad o disfrazar su identidad".

Por otro lado, el showrunner de la serie destacó con claridad el componente adulto y erótico que forma parte del show. Además de las múltiples escenas íntimas de los protagonistas masculinos, el romance se construye como un “slow-burn”, que se gesta lentamente, con sentimientos encontrados entre los dos jugadores.