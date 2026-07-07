Los mejores memes del agónico triunfo de la Selección argentina vs Egipto

Con este resultado, el conjunto albiceleste tiene en el horizonte los cuartos de final ante Colombia o Suiza, que se disputarán el próximo sábado 11 de junio.

Los mejores memes de la Selección argentina ante Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026

Como suele ocurrir cada vez que la “Albiceleste” sale a escena, los hinchas argentinos activaron el “modo meme” desde antes del inicio del partido, con publicaciones que combinaron una mezcla de sensaciones.