Robó una panadería en Godoy Cruz, cayó por violencia de género y hallaron el botín

Al revisar las características del sospechoso, confirmaron que sus rasgos físicos coincidían perfectamente con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la panadería asaltada y otros registros fotográficos que ya estaban incorporados en el expediente judicial.

El hombre está acusado de ingresar armado a la panadería y llevarse la recaudación y un celular de un cliente

Allanamiento y secuestro de pruebas

Con los elementos probatorios unificados, la Fiscalía de Jurisdicción autorizó de manera urgente un allanamiento en el domicilio del investigado. Durante el procedimiento, el personal policial logró detener al sospechoso y recolectó elementos clave para sostener la imputación.

En la vivienda se secuestraron las prendas de vestir exactas que el sospechoso utilizó la noche del atraco a la panadería y se encontró una réplica plástica de una pistola calibre 9 mm, la cual habría sido utilizada para amedrentar a las víctimas. El hombre quedó alojado en sede policial a disposición de la Oficina Fiscal correspondiente tanto por las amenazas y agresiones en el ámbito familiar como por el robo agravado.