La Policía detuvo a un hombre de 42 años sospechado de ser el autor de un violento robo ocurrido el pasado domingo por la noche en una conocida panadería de Godoy Cruz. Lo llamativo es que el asaltante terminó detenido luego de que una denuncia por violencia de género pusiera al descubierto su paradero y las pruebas del delito.
Robó una panadería en Godoy Cruz, cayó por violencia de género y hallaron el botín
El sospechoso habría amenazado con un arma a empleados y clientes para llevarse dinero en efectivo y un celular
El asalto original se produjo en el comercio ubicado sobre calle Perito Moreno al 1.500. Allí, el delincuente ingresó simulando ser un cliente común y corriente. Sin embargo, a los pocos segundos sacó lo que parecía ser una pistola calibre 9 milímetros y amenazó a los empleados, logrando alzarse con una recaudación de $600.000 en efectivo y el celular de una persona que se encontraba comprando en el lugar.
La denuncia por violencia de género que destrabó el caso
El esclarecimiento del robo dio un giro inesperado a raíz de una intervención de la Comisaría 7° por un hecho de violencia familiar y de género en una vivienda del mismo departamento. Al llegar los efectivos para asistir a la víctima y recopilar los datos del agresor, los investigadores de la fuerza cruzaron información operativa de inteligencia criminal.
Al revisar las características del sospechoso, confirmaron que sus rasgos físicos coincidían perfectamente con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la panadería asaltada y otros registros fotográficos que ya estaban incorporados en el expediente judicial.
Allanamiento y secuestro de pruebas
Con los elementos probatorios unificados, la Fiscalía de Jurisdicción autorizó de manera urgente un allanamiento en el domicilio del investigado. Durante el procedimiento, el personal policial logró detener al sospechoso y recolectó elementos clave para sostener la imputación.
En la vivienda se secuestraron las prendas de vestir exactas que el sospechoso utilizó la noche del atraco a la panadería y se encontró una réplica plástica de una pistola calibre 9 mm, la cual habría sido utilizada para amedrentar a las víctimas. El hombre quedó alojado en sede policial a disposición de la Oficina Fiscal correspondiente tanto por las amenazas y agresiones en el ámbito familiar como por el robo agravado.