La industria metalúrgica, en caída: "De 10 máquinas, 6 están paradas"

industria metalurgica La industria metalúrgica muestra bajos históricos.

En Mendoza, los datos muestran una contracción del 0,6% interanual pero, “no significa que estamos mejores que ellos, porque la caída acumulada desde mayo del 2024 es del 16%” y no hubo recuperación.

La industria metalúrgica, en periodo de fragiilidad

El informe de Adimra revela una baja generalizada. A pesar de un aumento puntual en las exportaciones, la presión de las importaciones y la debilidad del mercado interno generan un clima de incertidumbre empresarial.

En conjunto, los datos describen un sector que enfrenta un estancamiento productivo y una notable pérdida de puestos de trabajo.

adimra industria metalurgica abril 2026 La actividad de la industria metalúrgica en las principales provincias del entramado -variación interanual-.

Caída persistente de la producción: la producción metalúrgica registró una caída interanual del -4,3% y una baja del -1,3% respecto al mes anterior, acumulando una contracción del -6,2% en lo que va de 2026.

registró una caída interanual del -4,3% y una baja del -1,3% respecto al mes anterior, acumulando una contracción del -6,2% en lo que va de 2026. Capacidad instalada en mínimos: la utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas un 40,9%, lo que representa uno de sus niveles más bajos históricamente.

Expectativas de cautela: aunque un porcentaje de empresas espera mejoras leves, predomina la prudencia. El informe advierte que la producción parece estar en una etapa de estancamiento sin señales firmes de una recuperación consolidada.

parece estar en una etapa de estancamiento sin señales firmes de una recuperación consolidada. Desafío de las importaciones: a pesar de una caída interanual en las compras al exterior, en marzo se registró un rebote mensual del 9,8% en las importaciones , lo que presiona a la industria local en un contexto de baja actividad.

, lo que presiona a la industria local en un contexto de baja actividad. Desempeño sectorial negativo: 6 de los 8 sectores analizados mostraron caídas, siendo la fundición (-13,6%) el rubro más afectado. Solo la cadena agrícola mostró un desempeño positivo (+2,1%).

La industria en Mendoza

El informe revela una situación relativamente más estable en Mendoza, en comparación con el promedio nacional y otras provincias:

Contracción moderada: fue la provincia con la menor caída interanual, registrando una variación de apenas -0,6%. Para comparar, Buenos Aires cayó un -5,1% y Entre Ríos un -4,7%.

Sectores que impulsaron la actividad: esta leve caída fue moderada gracias al crecimiento en el rubro de bienes de capital, específicamente aquellos vinculados al equipamiento industrial y al sector de petróleo y gas .

. Sectores en baja: en contrapartida, la provincia sufrió retrocesos en la producción de productos metálicos vinculados a la construcción y a la industria general. asinmet metalurgicos industria

Sin embargo, el análisis de Solís no es esperanzador. “La caída que existe en Buenos Aires, en Córdoba, en otras provincias profundamente más industriales que Mendoza se da debido a que el conurbano bonaerense, que es el que ha tenido la mayor caída, concentra el 60% de la metalúrgica del país”, explicó el presidente de Asinmet.

Entonces –dice- “todas esas fábricas que producen bienes de capital, que trabajan con la fundición, que tienen un entramado metalmecánico bien desarrollado se ve afectado más que Mendoza”.

Pero la caída del 0,6% - que muestra cierta estabilidad- “no significa que estemos mejor porque el análisis que teneos que hacer es que desde mayo del 2024, tenemos una caída acumulada de más del 16%. Lo cual es un número importante”.

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Fabián Solís recordó que en esos primeros meses de la gestión de Javier Milei la contracción fue del 18% “y no se ha recuperado: si en mayo de ese 2024 fue del 18% y promediando hasta ahora la caída fue del 16%, es porque la pérdida en producción fue bastante importante; y esto también se ve reflejado en la utilización de la capacidad instalada de nuestra fábrica”.